Affise lance une nouvelle technologie de chaîne d'attribution pour mesurer les résultats publicitaires

Affise lance une nouvelle technologie de chaîne d'attribution afin de mesurer l'attribution de la publicité mobile sans l'identifiant pour annonceurs (IDFA) précédemment requis sur les appareils des utilisateurs. La suppression de l'IDFA résulte du déploiement par Apple de l'App Tracking Transparency (ATT).

Initialement annoncée pour l'été 2020 puis reportée à 2021, la directive ATT a été implémentée avec la version iOS 14.5 et exige que chaque application reçoive le consentement explicite des utilisateurs avant de pouvoir accéder à leur IDFA. Avec l'opt-in requis par l'utilisateur, une grande partie des données essentielles à l'identification de l'utilisateur final n'est plus disponible. Les plateformes d'attribution ne peuvent plus stocker et partager les informations utilisateur avec les annonceurs et inversement.

Cela signifie que la quantité de données pour les annonceurs n'est plus suffisante pour mesurer le succès de la campagne et évaluer l'efficacité de la publicité mobile. Ce qui pourrait vraisemblablement affecter l'efficacité de la publicité ciblée et entraîner une baisse des revenus des éditeurs d'applications.

Avec SKAdNetwork, Apple a introduit un outil respectueux de la vie privée permettant de mesurer l'attribution des campagnes mobiles dans les applications iOS afin d'atténuer l'impact et de permettre l'attribution et la mesure de la publicité. L'autre possibilité prise en charge par la plupart des MMP est l'attribution probabiliste, qui repose sur les statistiques et la distribution de probabilité de toutes les campagnes qui peuvent avoir abouti à une installation.

Affise annonce une chaîne d'attribution conforme à la protection des données pour prendre en charge la transmission des données vers les redirections

Dmitrii Zotov, CTO d'Affise, a déclaré : « L'avenir de l'attribution mobile sur iOS est l'une des questions qui suscitent le plus de discussions et nous nous sommes activement impliqués dans la mise en oeuvre de solutions précises permettant aux annonceurs et aux réseaux publicitaires d'attribuer les installations d'applications. Jusqu'à présent, nous avons pris en charge l'attribution probabiliste de toutes les intégrations avec les MMP et SKAdNetwork. De plus, nous tenons à nous assurer que les données de conversion ne se perdent pas dans une chaîne d'attribution d'éditeurs. C'est pourquoi nous lançons une chaîne d'attribution conforme à la protection des données qui permet de déterminer la conversion tout au long de la chaîne des éditeurs. »

La directive ATT d'Apple peut avoir un impact sérieux sur l'ensemble du secteur, mais la confidentialité des utilisateurs est essentielle de nos jours et nous devons nous attendre à des changements majeurs autour de cette tendance. En attendant, les annonceurs devront toujours mesurer les conversions, compter sur la collaboration avec les fournisseurs de trafic et sur l'attribution correcte des paiements, en particulier lorsqu'ils travaillent avec plusieurs éditeurs de la chaîne. Si les clics et les conversions ne peuvent plus être corrélés, il ne sera plus possible de relayer les anciennes données de performances à l'éditeur.

Les MMP étant limités à ne pouvoir transmettre que les données du niveau source et sous-source, Affise a développé une solution qui prend en charge le transfert de toutes les données vers les redirections. La solution de chaîne d'attribution d'Affise utilise un format de macro spécifique en termes d'intégrations afin de véhiculer toutes les données de l'éditeur dans un format simple.

Cette méthode de chaîne d'attribution protège la vie privée des utilisateurs tout en garantissant un processus d'attribution juste et précis pour les acteurs du marché publicitaire.

Les macros englobent toutes les informations dont le réseau a besoin pour déterminer la campagne et la source du trafic. Un grand nombre d'éditeurs de la chaîne d'attribution pourront accéder aux données de conversion et optimiser leur trafic avec succès, tandis que les annonceurs pourront garantir l'efficacité de leurs campagnes.

À propos d'Affise

Affise est une plateforme de marketing de partenariat qui accompagne les marques, les annonceurs et les agences en leur donnant la possibilité d'automatiser et de faire évoluer leurs partenariats sur l'ensemble des canaux de marketing de performance, notamment les partenaires commerciaux traditionnels, les influenceurs, les réseaux et les agences. Les effets de synergie obtenus grâce à la combinaison de la technologie et de nombreuses années d'expérience permettent aux clients d'Affise de transformer les partenariats en un canal de marketing contrôlable avec des revenus prévisibles. Pour de plus amples renseignements, merci de vous rendre sur le site www.affise.com.

