ESI Group instaure une journée sans rendez-vous « NO MEETING DAY » pour protéger ses collaborateurs et redonner de l'importance au temps long

Une équation déséquilibrée

Il y a un an, les entreprises s'organisaient pour assurer la continuité de l'activité pendant la première période de confinement. Dans ce contexte de confinements répétés, la possibilité de création de lien social que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel a fortement été affecté. Composante majeure de la vie de nombreux citoyens, le bureau et les lieux de travail sont et resteront des lieux de sociabilisation majeurs. Les entreprises, pour tenter de contrebalancer ce changement, ont mis en place de nombreux moyens, outils et rendez-vous digitaux pour continuer à connecter les collaborateurs entre eux, à maintenir l'esprit d'équipe et le sentiment d'appartenance. Elles sont sans doute devenues une dernière respiration sociale alors que tout le reste avait tendance à être mis en pause. Résultat, les agendas des équipes se sont remplis. Les rendez-vous rythment dorénavant les journées engendrant stress, ôtant le temps nécessaire à l'exécution des diverses tâches et diminuant le temps de concentration, repoussant les journées de travail dans la soirée voire les week-end...

Du temps pour travailler et prendre du recul : "No meeting Wednesday"

Dans un souci d'équilibre et de bien-être pour ses collaborateurs, ESI Group, spécialiste du prototypage virtuel et acteur de la transformation digitale de l'industrie, a décidé de mettre en place un « No meeting day » : une journée par semaine sans réunion, laissant le salarié plus libre et flexible dans l'organisation de son travail, favorisant une réduction de son stress, une augmentation de sa concentration et productivité. Le principe de flexibilité est clé dans la mise en place de cette initiative. Pas de flexibilité sur le jour choisi ? un jour identique pour tous ? mais dans son application. En effet, les rendez-vous clients, entretiens ou urgences à traiter pourront, bien sûr, toujours se tenir et se traiter. Pour être efficace, ce « No meeting Wednesday » doit être accepté par toutes les équipes et surtout accompagné d'une action complémentaire menée par les managers ? la diffusion de bonnes pratiques pour des réunions efficaces et à-propos : des durées raccourcies ? des objectifs clairs et partagés, etc.

« L'épidémie n'a pas bouleversé que les habitudes de travail mais aussi toute la vie de nos équipes. Notre rôle en tant qu'entreprise est de pouvoir leur fournir le cadre le plus serein possible pour pouvoir s'épanouir dans leurs missions tout en maintenant un équilibre vie privée ? professionnelle. Le télétravail généralisé a un impact significatif sur notre ultra-connexion professionnelle et génère désormais un usage intensif des réunions en visio-conférence. C'est dans cet esprit que nous avons mis en place cette journée sans rendez-vous chaque semaine. Elle s'accompagne bien sûr d'un travail sur les réunions en tant que telles. Avec cette initiative, nous souhaitons avant tout continuer à préserver nos équipes tout en sachant que le temps gagné sera un temps de concentration, permettant un retour au temps plus long, orienté vers l'efficacité. » déclare Yannick Charron, Directeur des ressources humaines France et Siège Social, ESI Group

« Le côté positif de cette pandémie est indéniablement son côté catalyseur des efforts, des changements et des possibilités d'évolution et d'adaptation. Nous avons créé un motto pour traverser cette épreuve et la transformer en opportunité : « Stay in touch ? Be agile ? Transform ». Notre groupe évolue et se transforme en suivant notre stratégie et nos objectifs d'entreprise mais aussi et surtout parce que toutes nos équipes sont encouragées à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques, à se réinventer. Il faut créer du temps dans les agendas pour permettre un bol d'air frais nécessaire à l'équilibre de chacun mais aussi à cet état d'esprit. » précise Cristel de Rouvray, Directrice générale ESI Group.

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group augure un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros en 2020. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : https://www.esi-group.com/fr.

