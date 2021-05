Fête des Mères : Xi Jinping s'est inspiré de sa mère pour façonner sa perspective de vie et sa gouvernance





BEIJING, 10 mai 2021 /CNW/ - Pour le président chinois Xi Jinping, « la famille est la première salle de classe du peuple et les parents sont les premiers enseignants des enfants ». Les paroles indélébiles de sa mère, Qi Xin, ainsi que le bel exemple de l'incroyable femme membre du Parti sont profondément ancrés dans la perspective de vie et la philosophie de gouvernance de Xi Jinping et l'incitent à honorer solennellement ses devoirs envers la nation et le peuple.

En prévision de la fête des Mères, qui aura lieu le 9 mai cette année, China Media Group (CMG) a publié samedi un article racontant comment Qi Xin a été un modèle pour le président chinois, dans le cadre de la célébration générale visant à honorer la maternité, les liens maternels et l'influence des mères dans la société.

Au fil des ans, Qi Xin a enseigné à son fils trois importantes leçons de vie : le dévouement pur et désintéressé envers la nation, l'honnêteté et l'autodiscipline, ainsi que l'engagement constant à mettre de côté le bien-être personnel pour le bien du peuple.

Qi Xin, qui est née en 1924, a adhéré au Parti communiste de Chine (PCC) en 1939, à l'âge de 15 ans, devenant ainsi une fervente partisane des valeurs et des croyances du Parti.

La femme se souvient de deux expériences particulières qu'elle a vécues : elle a passé deux ans près du front pendant la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Elle a ensuite passé huit autres années à travailler aux côtés d'agriculteurs du nord-ouest de la Chine, ce qui lui a permis de nouer un lien spécial avec le peuple.

L'écho de cette expérience qu'a vécue la mère a résonné dans l'esprit du fils. De la même façon, Xi Jinping a enfilé le sac à dos et a quitté la maison à l'âge de 15 ans pour aller vivre et travailler avec les agriculteurs du village de Liangjiahe, dans la province du Shaanxi, au nord-ouest de la Chine.

Au cours des années passées à la campagne, Xi Jinping avait toujours avec lui un sac à coudre brodé avec le « coeur de maman » qui était fabriqué par Qi Xin. Ces mots étaient censés rappeler à Xi Jinping qu'il devait rester fidèle à l'aspiration initiale qu'il avait pour le pays et à la cause révolutionnaire, qui sont des valeurs partagées autant par la mère que par le fils.

Tout au long de l'éducation de Xi Jinping, sa mère l'a souvent exhorté à être strict avec lui-même, en particulier lorsqu'il occupe des postes de direction.

Qi Xin a pris à coeur la devise « bien travailler, bien étudier et bien gérer le tout » dans la vie, et a également encouragé son fils à suivre la même directive.

Ses paroles de soutien ont grandement inspiré son fils à servir le grand public dans le but d'offrir une vie meilleure aux familles chinoises.

