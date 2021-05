Défi Propulsion Desjardins : 29 000 $ en bourses pour encourager les projets coopératifs





LÉVIS, QC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion du RDV 2021 coopération + mutualité qui aura lieu les 14 et 15 septembre prochain, le Défi Propulsion Desjardins, en collaboration avec Desjardins, La Ruche et la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité, vise la mise en place et la croissance de projets ou d'entreprises coopératives en offrant des bourses totalisant 29 000 $ à 18 projets coopératifs.

Initié par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) et propulsé par Promutuel Assurance, le RDV 2021 coopération + mutualité sera le premier grand rassemblement québécois des acteurs du mouvement coopératif et mutualiste et des acteurs socioéconomiques et politiques du Québec. « Le Défi Propulsion Desjardins est un levier financier pour aider les jeunes et les coopératives de moins de 10 ans d'existence à démarrer leur projet ou propulser leur croissance. Au final, ce sont les valeurs entrepreneuriales coopératives que l'on stimule. Le modèle coop est un modèle innovant et démocratique, qui correspond aux valeurs de la relève entrepreneuriale et qui gagne à être connu », explique Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

Les 18 projets sélectionnés lanceront simultanément leurs campagnes de financement participatif en direct le 14 septembre prochain. En addition à ces campagnes, l'attribution des bourses du Défi Propulsion Desjardins sera déterminée par le vote des congressistes lors du RDV 2021 coopération + mutualité.

« Des organisations comme la nôtre ont un rôle majeur à jouer auprès des jeunes pousses. Chez Desjardins, on veut en faire encore plus pour ceux et celles qui optent pour le modèle coopératif parce que nous savons qu'il peut allier modernité, performance et bienveillance », souligne Marc Villeneuve, Vice-président, Développement et Partenariats Est du Québec du Mouvement Desjardins, qui agira à titre de mentor pour la compétition.

« La Ruche se distingue, entre autres, par son accompagnement humain et notre équipe sera heureuse de soutenir les représentants des 18 projets finalistes dans le lancement de leurs campagnes de financement participatif. Au-delà du montant recueilli, faire campagne sur La Ruche permettra aux participants de tester leurs aptitudes entrepreneuriales, leurs capacités de mobilisation et leur marché, tout en faisant rayonner leur projet. », ajoute Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche, également mentor pour la compétition.

« La Fondation est heureuse de soutenir le Défi Propulsion Desjardins puisqu'il permet notamment à des jeunes de mettre en oeuvre un projet collectif qui favorise la mise en valeur de la coopération, qui répond à un enjeu des collectivités, qui a des retombées quantifiables et qui fait preuve d'innovation, » conclut Alain Fortier, président de la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité.

Les candidats intéressés ont jusqu'au 24 mai 2021 pour déposer leur projet:

https://www.rdv.coop/defipropulsiondesjardins

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec. www.cqcm.coop

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et le cinquième au monde, avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. www.desjardins.com

À propos de La Ruche

La Ruche est une plateforme de financement participatif et un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l'émergence de projets qui stimulent l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Depuis sa création, sa plateforme a permis la récolte de plus de 14,2 M$ en financement participatif, et ce, dans les neuf régions dans lesquelles elle est active (Québec, Montréal, Estrie, Bas-Saint-Laurent, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Montérégie et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine). La Ruche innove par son accompagnement humain, sa communauté de près de 400 ambassadeurs), ses programmes de financement additionnels et sa structure régionale. www.laruchequebec.com

À propos de la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité

La Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité est un organisme de charité qui vise à promouvoir, auprès de jeunes, des façons de faire coopératives et mutualistes, en vue de contribuer à la formation des citoyens de demain. www.fondation.coop

