Sanya stimule le tourisme et la consommation avec la tenue de la première exposition internationale des produits de consommation à Hainan





SANYA, Chine, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Alors que la première Exposition internationale des produits de consommation de la Chine (« CICPE » ou « Hainan Expo ») démarre à Hainan, Sanya, située à l'extrémité sud de l'île d'Hainan, également l'une des destinations les plus populaires de Chine, fait sensation en accueillant des visiteurs de diverses provinces et villes. Le Conseil de la promotion du tourisme de Sanya s'est tenu prêt à faire découvrir une Nouvelle Sanya revigorée, soutenue par le plan de construction du port de libre-échange d'Hainan.

Se déroulant à Haikou du 7 au 10 mai, la Hainan Expo joue un rôle central dans le développement de l'île d'Hainan en tant que centre international de tourisme et de consommation et constitue une plateforme pour la promotion et le commerce de produits de consommation internationaux. Grâce à un certain nombre de mécanismes innovants visant à enrichir l'environnement du tourisme et de la consommation, Sanya a montré sa volonté de faire de la ville une destination à la fois pour les vacances touristiques sur les îles tropicales et pour le magasinage hors taxes.

Depuis que le premier magasin hors taxes de Chine a été inauguré à Sanya le 20 avril 2011, Sanya a contribué à environ 77 % des ventes hors taxes de la province au cours de la dernière décennie (selon les données du premier trimestre de 2021). Vers le milieu de l'année dernière, la province insulaire a introduit une nouvelle politique de détaxation qui a porté le quota à 100 000 RMB et diversifié les types de produits détaxés proposés, ce qui a déclenché un boom des achats hors taxes à Sanya.

Soucieuse de développer le tourisme en répondant aux besoins d'un plus grand nombre de voyageurs d'affaires et de loisirs, Sanya a quadruplé le nombre de ses boutiques hors taxes, passant d'une à quatre avec l'ouverture du Hainan Tourism Duty Free Shopping Complex (« HTDF Shopping Mall »), du CNSC Sanya International Duty Free Plaza (« CNSC Mall ») ainsi que de la boutique hors taxes de l'aéroport international de Sanya Phoenix, et a doublé le nombre de ses entités opérationnelles. Grâce au généreux quota d'achats hors taxes et à la pléthore de choix pour les consommateurs, la ville diversifie ses activités hors taxes.

L'office de promotion du tourisme de Sanya s'investit à redéfinir la ville comme un haut lieu du tourisme en proposant de nouvelles activités et de nouveaux thèmes conçus pour attirer différents segments du tourisme. Le conseil d'administration a mis en place la campagne « Wonderland Sanya », qui vise à inciter les jeunes voyageurs à explorer les possibilités uniques et dynamiques de Sanya dans les cinq domaines suivants : nourriture, photographie de voyage, culture, activités de plein air et hôtellerie de luxe. En outre, le conseil s'est récemment associé à Game for Peace de Tencent pour organiser un carnaval à thème, faisant de la baie Haitang de la ville un nouveau point de repère de la culture du sport électronique avec une approche croisée « tourisme culturel + jeu vidéo ».

Sanya a également mis en place une série de mécanismes innovants pour promouvoir la construction d'un centre international de tourisme et de consommation. Tirant parti de la popularité croissante du yachting, un modèle de multipropriété en yacht a été introduit pour rendre ce passe-temps accessible et attrayant pour un plus grand nombre de touristes. Elle a également entrepris une série de réformes pour soutenir le développement de l'industrie des yachts de croisière.

La ville côtière a activement investi dans divers projets touristiques de grande envergure. Elle a déjà ouvert les portes de l'Atlantis Sanya et de Haichang Fantasy Town, qui jouissent d'un franc succès, et a signé un accord pour l'ouverture d'un parc à thème Hello Kitty Resort en 2024. Cet investissement incessant a également attiré les géants mondiaux du tourisme à s'établir à Sanya, notamment Caissa Holiday et Thomas Cook qui ont implanté leur siège dans la ville.

Forte des nouvelles possibilités illimitées offertes par le FTP d'Hainan, telles que la Hainan Expo, Sanya entrevoit une nouvelle ère en tant que ville de destination internationale pour le tourisme et la consommation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1505488/1.jpg

