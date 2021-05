La relance économique à Montréal - Séance d'information publique virtuelle





MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation (CDEUH) de la Ville de Montréal tiendra une séance d'information publique virtuelle durant laquelle le Service du développement économique présentera l'état de la situation économique et l'avancement de certains dossiers mis en oeuvre pour la relance économique, incluant un suivi de la situation des locaux commerciaux vacants.

La présentation du Service du développement économique sera suivie d'une période de questions du public, puis d'une période de questions des commissaires.

La Commission invite les personnes intéressées à participer à cette assemblée publique qui se tiendra le :

Mercredi 12 mai 2021, à 19 h 00 Par visioconférence Le lien pour visionner la séance en webdiffusion en direct sera disponible le jour de l'assemblée à l'adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/deveconomique

Documentation La documentation relative à cette séance publique sera disponible dès le mercredi 5 mai 2021 à 9 h, à : ville.montreal.qc.ca/deveconomique

Comment participer? Les personnes qui souhaitent poser leurs questions sont invitées à remplir le formulaire web qui sera disponible à partir du 5 mai à l'adresse : ville.montreal.qc.ca/deveconomique . Il sera également possible de soumettre une question par le biais du même formulaire au cours de la séance, durant la pause qui suivra la présentation du Service du développement économique.

L'assemblée publique sera également accessible en webdiffusion, en différé, sur le compte YouTube de la Ville de Montréal.

Si vous ne pouvez pas accéder à la documentation ou acheminer vos questions en ligne, appelez au 514 872-3000 ou envoyez un courriel à commissions@montreal.ca

LES COMMISSIONS PERMANENTES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION

La Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation est présidée par M. Richard Ryan, conseiller de ville, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, et conseiller de ville désigné, arrondissement de Ville-Marie. M. Robert Coutu, maire, ville de Montréal-Est, ainsi que M. Dominic Perri, conseiller de ville, arrondissement de Saint-Léonard, assument la vice-présidence.

Sont également membres : M. Luc Gagnon, conseiller d'arrondissement, arrondissement de Verdun; M. Yves Gignac, conseiller d'arrondissement, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro; Mme Fanny Magini, conseillère d'arrondissement, arrondissement d'Outremont; M. Hadrien Parizeau, conseiller de ville, arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville; M. Yves Sarault, conseiller d'arrondissement, arrondissement de l'Île-Bizard?Sainte-Geneviève; Mme Christina Smith, mairesse, ville de Westmount; Mme Véronique Tremblay, conseillère d'arrondissement, arrondissement de Verdun; Mme Maeva Vilain, conseillère d'arrondissement, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

