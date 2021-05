Finalistes annoncés pour les Prix du magazine canadien : B2B 2021 !





TORONTO, le 10 mai 2021 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens a le plaisir d'annoncer les finalistes de la troisième édition annuelle des Prix du magazine canadien : B2B. Les 51 juges ont donné généreusement de leur temps et de leur expertise, évaluant plus de 200 soumissions de candidature venant de 57 publications B2B partout au Canada. De ces évaluations sont ressortis 82 finalistes, qui représentent le travail exemplaire réalisé par les publications et les créateurs canadiens en 2020.

Les lauréats seront annoncés par le biais des médias sociaux -- nous sommes @NMA_B2B (avec le mot-clic #NMAB2B21) et les gagnants de la médaille d'or dans les catégories honorant les créateurs recevront un prix en espèces de 500 $.

Finalistes principaux

Pivot, CPA Canada a été reconnu à travers de nombreuses catégories, avec un total de 13 nominations. Il est suivi de très près par University Affairs avec un nombre impressionnant de 10 nominations. Pivot, CPA Canada et University Affairs sont en compétition--aux côtés d'Esquisses--pour le titre très convoité de Meilleur magazine. Profession Santé et Professionally Speaking sont à égalité à la troisième place avec cinq nominations chacun, tandis que Precedent Magazine et University of Toronto Magazine se trouvent en quatrième position avec quatre nominations chacun. Les publications recevant trois nominations sont Azure, CAA Magazine, Canadian Grocer, et Esquisses.

Points saillants des nominations

« All that Glitters », publié dans Pivot, CPA Canada , a reçu deux nominations, pour le Meilleur profil d'une entreprise et le Meilleur article de fond : professionnel.

, a reçu deux nominations, pour le Meilleur profil d'une entreprise et le Meilleur article de fond : professionnel. « Out of Action, Comes Hope », publié dans University of Toronto Magazine , est finaliste dans les catégories Meilleure photographie et Meilleure direction artistique : article ou double-page d'ouverture.

, est finaliste dans les catégories Meilleure photographie et Meilleure direction artistique : article ou double-page d'ouverture. La série « Remarkable Teacher » de Professionally Speaking est finaliste à la fois pour la Meilleure chronique ou rubrique et le Meilleur portrait.

est finaliste à la fois pour la Meilleure chronique ou rubrique et le Meilleur portrait. « Magazine Article. May Contain Sentences » de Pivot, CPA Canada est finaliste dans les catégories Meilleure direction artistique : article ou double-page d'ouverture et Meilleur profil d'une entreprise.

est finaliste dans les catégories Meilleure direction artistique : article ou double-page d'ouverture et Meilleur profil d'une entreprise. « The Ultimate Canadian Bucket List » de CAA Magazine est nominé à la fois pour le Meilleur numéro et la Meilleure page couverture.

MEILLEUR MAGAZINE

Dans la catégorie du Meilleur magazine--le prix le plus prestigieux du programme--nous retrouvons trois finalistes : Esquisses, Pivot, CPA Canada, et University Affairs.

Pour la liste complète des finalistes, veuillez visiter le site nmab2b.com.

CATÉGORIES SUPPLÉMENTAIRES (ENTRE LES PROGRAMMES)

Nominees in these categories will be announced on May 12, 2021, when the Digital Publishing Awards finalists are revealed.

Les finalistes de ces catégories seront annoncés le 12 mai 2021, lorsque que les finalistes des Prix d'excellence en publication numérique seront dévoilés.

PRIX D'EXCELLENCE B2B POUR LE LEADERSHIP & PRIX DE L'ÉDITEUR

Après mûre réflexion, notre conseil d'administration a décidé de reporter la remise de ces prix. Soyez assurés que les candidatures de 2020 seront automatiquement conservées et examinées pour la saison des prix 2021. Les lauréats seront alors présentés sur scène, lors d'un événement tenu au printemps 2022. Cette décision a été difficile à prendre, mais nous nous réjouissons de remettre ces prix lorsque l'industrie du magazine pourra à nouveau se réunir et célébrer sans danger.

MODIFICATIONS ET AJOUTS AUX CONTRIBUTIONS

Si vous désirez apporter des modifications ou des ajouts aux différentes contributions, veuillez en envoyer les détails à staff@magazine-awards.com , avec comme sujet « NMA : B2B modification de contributions ». La date limite de modification ou d'ajout aux contributions est le lundi 17 mai 2021 à minuit HE .

REMERCIEMENTS

La Fondation des prix pour les médias canadiens est extrêmement reconnaissante envers le Gouvernement du Canada , le Conseil des arts de l'Ontario et Ontario Créatif pour leur soutien. Nous remercions également CCR Solutions , Cision et Magazines Canada . Nous adressons des remerciements tout particuliers à l'équipe de Studio 141 pour avoir créé, une fois de plus, les éléments visuels de cette année, et à Vesselin Stroumsky, pour avoir développé les plateformes de soumission de candidature et d'évaluation en ligne de la Fondation.

Au nom de tous ceux qui ont participé à la compétition cette année, et au nom de l'équipe de la FPMC, nous remercions sincèrement notre panel de juges bénévoles dévoués.

