Le ministre Alghabra annonce des renouvellements de mandat dans le secteur des transports

Après la mise en service des deux nouveaux ponts à Cascapédia-Saint-Jules en décembre dernier, les appels d'offres ciblant trois structures à réhabiliter entre Caplan et Port-Daniel-Gascons seront lancés sous peu. Ces travaux s'inscrivent dans le...

SHENZHEN, Chine, 10 mai 2021 /PRNewswire/ ISLE, l'exposition internationale sur les écrans géants, les systèmes audiovisuels, les panneaux et les LED, ouvrira ses portes le 10 mai au Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World), un...

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui des renouvellements de mandat dans le secteur des transports. Les personnes nommées proviennent d'horizons différents, possèdent de l'expérience dans de nombreux domaines et...