Le Canada et l'Ontario investissent 11,2 millions de dollars dans des infrastructures municipales pour faire face aux répercussions de la COVID-19 dans la ville d'Ottawa





OTTAWA, ON, le 10 mai 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent plus de 11,2 millions de dollars pour améliorer des infrastructures municipales et communautaires dans la ville d'Ottawa.

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa, ont fourni des détails sur cet investissement.

Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour assurer la sécurité et la fiabilité de leurs infrastructures publiques.

C'est pourquoi les deux ordres de gouvernement prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus en cette période sans précédent.

Le gouvernement du Canada investit plus de 8,9 millions de dollars dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Ontario s'élève à plus de 2,2 millions de dollars.

La majeure partie du financement servira à la remise en état de bâtiments communautaires et municipaux de la ville et à l'amélioration des possibilités de transport actif.

Des installations comme le Carling Family Shelter bénéficieront d'une meilleure ventilation et d'une meilleure connectivité numérique. On rénovera le Cornerstone Women's Shelter et on réparera ses systèmes électriques, mécaniques et de sécurité, en plus d'améliorer le revêtement de sol. Grâce à ces projets, les clients bénéficieront d'une meilleure qualité de l'air et d'un environnement plus confortable et plus sécuritaire.

Des investissements supplémentaires permettront d'améliorer des trottoirs et des sentiers polyvalents, de créer de nouveaux passages pour piétons, ainsi que d'ajouter de nouvelles installations de pique-nique et des panneaux d'orientation dans les aires publiques, afin de faciliter les modes de vie actifs, une connectivité accrue et le développement du transport actif.

Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, mis en oeuvre pour faire face à la pandémie, la part des coûts admissibles des projets assumée par le gouvernement du Canada peut atteindre 80 % dans les provinces et 100 % dans les territoires et les collectivités autochtones.

Citations

« La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions majeures sur le bien-être de tous les Canadiens. Tandis que nous continuons à lutter contre cette crise, nous veillons à ce que les résidents d'Ottawa aient accès à des espaces communautaires et municipaux sûrs et inclusifs. Le financement fédéral de 80 cents pour chaque dollar permet d'appuyer des projets dans l'ensemble de la ville, qu'il s'agisse de sentiers polyvalents, d'installations de pique-nique ou de points d'accès sans fil publics. Nous travaillons également à rénover la maison d'hébergement familial Carling et le refuge pour femmes Le Pilier pour que ces établissements puissent poursuivre leur travail exceptionnel, soit d'offrir des services essentiels aux résidents d'Ottawa les plus vulnérables, et profiter d'un environnement sûr et confortable. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« Face à la pandémie de COVID-19, le gouvernement de l'Ontario poursuit ses investissements dans l'infrastructure et accélère la mise en oeuvre de projets, de sorte que nous puissions renforcer les collectivités et créer des emplois. Nous sommes résolus à appuyer les projets d'infrastructure locaux à Ottawa qui permettront de protéger la santé et le bien-être de la population et qui contribueront à la reprise et la croissance économiques de la province cette année et à long terme. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La pandémie de COVID-19 a été difficile pour notre collectivité et nos résidents. La Ville d'Ottawa est reconnaissante à ses partenaires des gouvernements fédéral et provincial de cet appui qui nous aidera à offrir des espaces sécuritaires, accessibles et accueillants à toute la population. Ce financement nous permettra également d'améliorer l'infrastructure de transport actif de notre ville, qui favorise l'activité physique et la connectivité en plus d'améliorer l'habitabilité des quartiers. »

Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' Ontario investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre de ce programme.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. L' investit 10,2 milliards de dollars dans le cadre de ce programme. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 8,7 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en Ontario dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 8,7 milliards de dollars dans plus de 3 100 projets d'infrastructure en dans le cadre du plan . Pour obtenir de plus amples renseignements sur les projets annoncés aujourd'hui, veuillez consulter la page Web suivante de la Ville d' Ottawa : https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/projets-de-construction-et-dinfrastructure#volet-resilience-la-covid-19-du-programme-dinfrastructure-du-gouvernement-du-canada-financement-pour-la-ville-dottawa

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html#1

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Carte des projets du plan Ontario construit :

https://www.ontario.ca/fr/page/ontario-construit

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 10:59 et diffusé par :