Décès de Mme Joyce Echaquan - Début des audiences le 13 mai





QUÉBEC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce le début des audiences publiques portant sur le décès de Mme Joyce Echaquan. Celles-ci se tiendront du 13 mai au 2 juin 2021 inclusivement, à compter de 9 h, au palais de justice de Trois-Rivières (salle 2.24). De manière exceptionnelle, un interprète assurera la transposition des audiences se déroulant en français vers l'atikamekw (interprétation simultanée) et le signal audio qui en résultera pourra être capté en composant le numéro de téléphone ci-dessous.

Aussi, compte tenu du contexte actuel et des places très limitées dans la salle d'audience, il est recommandé aux personnes qui souhaitent y assister comme membre du public de le faire par vidéoconférence ou par téléphone. Il est toutefois à signaler qu'un moniteur sera installé au rez-de-chaussée du palais de justice concerné entre les salles RC34 et RC35, et ce, afin que ceux qui le souhaitent puissent suivre les audiences en dehors de la salle. Cet espace pourra recevoir un nombre de personnes limité en conformité des mesures sanitaires actuelles.

Dates des audiences :

13-14 mai (jeudi et vendredi)

17 au 20 mai (lundi au jeudi)

25 au 28 mai (mardi au vendredi)

31 mai au 2 juin (lundi au mercredi)

Heure : Dès 9 h

Lieu : Palais de justice de Trois-Rivières (salle 2.24), 850 Rue Hart à Trois-Rivières, G9A 1T9

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams)

Cliquez ici pour participer à la réunion

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)

+1 581-319-2194 (Numéro payant)

(833) 450-1741 (Numéro gratuit)

ID de conférence : 861 829?106 #

Pour écouter l'interprétation en simultanée des audiences du français vers l'atikamekw

+1 581-319-2194 (Numéro payant)

(833) 450-1741 (Numéro gratuit)

ID de conférence : 626 442?777 #

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Il sera cependant possible d'enregistrer la déclaration d'ouverture de Me Géhane Kamel. Il sera également possible de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

En guise de rappel, le 6 octobre dernier, la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, a ordonné la tenue d'une enquête publique sur le décès de Mme Joyce Echaquan. Cette femme de 37 ans d'origine atikamekw est décédée au Centre hospitalier régional de Lanaudière le 28 septembre 2021. C'est la coroner et avocate Géhane Kamel qui a été désignée pour présider cette enquête publique. Elle sera accompagnée du coroner et médecin Jacques Ramsay, qui agira à titre d'assesseur, tout particulièrement pour les aspects médicaux de l'enquête. Me Kamel sera également appuyée par deux procureurs, Me Dave Kimpton et Me Julie Roberge. Rappelons que l'objectif d'une enquête publique de coroner n'est pas de déterminer la responsabilité criminelle ou civile d'une personne, mais plutôt de faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant le décès et de formuler, s'il y a lieu, des recommandations visant à protéger la vie humaine.

Vous pouvez consulter la liste des témoins dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

