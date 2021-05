CGTN : Comment M Xi Jinping exprime-t-il sa gratitude et son amour à sa mère?





PÉKIN, 10 mai 2021 /CNW/ -- Comme la Journée internationale des mères, un événement important qui tombe le deuxième dimanche de mai de chaque année, sera célébrée le 9 mai cette année, les médias ont commencé à diffuser des histoires émouvantes sur les mères et leurs enfants.

Parmi ces histoires, celle de Xi Jinping se démarque, car il est non seulement un fils, mais aussi le président de la Chine.

Comment le président exprime-t-il sa gratitude et son amour à sa mère? On a pu se faire une idée de sa façon de le faire lorsqu'il a souligné l'importance des liens et de l'amour au sein de la famille et qu'il a insisté, à de nombreuses occasions, sur l'éducation familiale.

Transmettre la tradition familiale

Lorsque le président Xi Jinping a prononcé son premier discours du Nouvel An en 2013, des photos placées sur ses étagères ont attiré l'attention de la communauté en ligne, notamment la photo où il marchait main dans la main avec sa mère.

Xi Jinping est un fils filial. Il discute avec sa mère, Qi Xin, et fait une marche avec elle chaque fois qu'il en a le temps.

Lors d'une rencontre avec des représentants à l'occasion de la première Conférence nationale des familles modèles en décembre 2016, Xi Jinping a raconté une histoire sur l'éducation familiale. Cette conférence était la première du genre à honorer des familles modèles sélectionnées à l'échelle nationale. Au total, 300 familles modèles ont été honorées.

« Quand j'étais enfant, ma mère m'a donné une série de livres d'histoire illustrés, intitulée "La légende de Yue Fei". L'un des livres de la série, qui en compte plus de dix, montre la mère de Yue Fei en train de tatouer sur son dos quatre caractères voulant dire "servez le pays avec la plus grande loyauté" », a déclaré Xi Jinping. Il a ajouté que l'histoire de Yue Fei, une ancienne figure militaire bien connue luttant contre l'invasion, l'a profondément marqué.

Autodiscipline

Qi Xin a mené une vie simple, une vie qui est devenue une tradition pour la famille. Peu importent les sacrifices qu'elle a faits pour prendre soin de sa famille pendant qu'elle travaillait, elle n'a jamais fait de compromis sur son travail. Son mode de vie et l'atmosphère familiale ont guidé les valeurs de Xi Jinping.

« Une personne qui n'est pas incorruptible et autodisciplinée deviendra une personne sans courage. Il faut garder à l'esprit que l'honnêteté est une bénédiction et que la cupidité est une malédiction pour établir une bonne vision du pouvoir, du statut et des intérêts », a écrit un jour Qi Xin dans une lettre à Xi Jinping, lui rappelant l'autodiscipline. Xi Jinping a intégré ces convictions à son idéologie et à ses pratiques de gouvernance.

Qualifiant la corruption comme le « plus grand » risque que peut courir la gouvernance du Parti, Xi Jinping a souligné qu'il n'y avait « aucune autre solution » que de lutter contre la corruption contre vents et marées et a appelé à une autodiscipline rigoureuse au sein du Parti.

Il a pourchassé des fonctionnaires corrompus, y compris des « tigres » de haut rang et des « mouches » de rang inférieur sur le front national et Pékin a également mené des opérations comme « Sky Net » et « Fox Hunt » pour traquer les fonctionnaires vénaux qui ont fui à l'étranger.

