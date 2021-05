ERRATUM - H2O Innovation remporte deux nouveaux projets et renouvelle quatre contrats d'opération et maintenance





QUÉBEC, 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? Veuillez prendre note qu'une erreur de conversion des taux s'est glissée dans le communiqué de presse diffusé plus tôt ce matin. H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a récemment remporté deux nouveaux projets et renouvelé quatre contrats d'opération et maintenance (« O&M ») en Amérique du Nord. Ces contrats, d'une valeur totale de 3,3 M $, portent le carnet de commandes d'O&M à 63,5 M $ (et non 77,3 M $, comme précédemment annoncé).



Le premier projet remporté consiste en l'opération, la maintenance et la gestion des systèmes de traitement d'eau d'un service public municipal (« MUD ») situé dans l'État du Texas. Ces types de contrats n'ont pas de date d'échéance et sont généralement des contrats à durée indéterminée. Pour le deuxième projet, il s'agit de l'opération et la maintenance d'un système de traitement des effluents pour une grande installation de transformation agroalimentaire située à Calgary, en Alberta. Ce projet est maintenant le plus grand bioréacteur à membranes (« MBR ») que la Société opère en Amérique du Nord, traitant plus de 4 000 m3/jour (1,0 MGD) d'effluents industriels à haute concentration.

« Nous sommes très heureux de voir la croissance continue du pilier d'affaires dédié à l'O&M, plus particulièrement dans le secteur industriel de l'Ouest canadien. Les renouvellements de contrats démontrent un engagement envers le plan d'action d'H 2 O Innovation et prouvent qu'en créant de la valeur et en satisfaisant nos clients, nous en sortons gagnants. Nous entretenons d'excellentes relations avec notre clientèle, comme en témoigne notre haut taux de renouvellement de contrats. Dans l'Ouest canadien, nous avons commencé un premier contrat d'O&M il y a seulement trois ans, et nous opérons maintenant plus de 15 installations », a déclaré Gregory Madden, chef des stratégies d'affaires d'H 2 O Innovation.

En ce qui concerne les contrats municipaux d'O&M renouvelés, ils se situent tous dans l'État du Vermont. Le premier d'entre eux a été renouvelé pour une période additionnelle de cinq ans et sept mois. Le deuxième ainsi que le troisième contrats ont été prolongés d'une période de cinq ans chacun, avec un ajustement annuel de l'IPC pour la première année. Finalement, le dernier contrat d'O&M fût renouvelé pour une année supplémentaire, soit jusqu'en mars 2022.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités d'H 2 O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 septembre 2020 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

