Le président et chef de la direction d'Alithya prendra la parole le 13 mai lors de la conférence CIBC sur la technologie et l'innovation





MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») a annoncé que Paul Raymond, président et chef de la direction de la compagnie, prendra la parole virtuellement lors la conférence de CIBC sur la technologie et l'innovation le jeudi 13 mai à 11 h 30 (heure de l'Est).

La présentation en direct et une version archivée de la diffusion seront disponibles sur le site alithya.com dans la section Investisseurs.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise, les services applicatifs et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. En apprendre plus sur alithya.com.

SOURCE Alithya

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 09:58 et diffusé par :