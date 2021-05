Le compte PC Argent(MC) : un compte bancaire sans frais qui récompense les opérations courantes de façon unique





Combiné à l'un des programmes de fidélisation les plus populaires au pays, ce compte bancaire sans frais récompense les utilisateurs avec des points PC OptimumMC pour les transactions courantes qu'ils effectuent au quotidien.

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW/ - La plus récente innovation de PC FinanceTM, le compte PC Argent, est un compte bancaire courant sans frais, combiné au programme de fidélisation PC Optimum. Le compte PC Argent est conçu pour ceux qui en veulent plus pour leur argent. Il s'agit d'un moyen simple et sans frais de transformer les opérations bancaires courantes, comme le règlement de ses achats et le paiement de factures, en récompenses échangeables contre des produits d'épicerie, de beauté et autres produits essentiels gratuits notamment dans les magasins Provigo, Maxi et Pharmaprix. Cette option bancaire courante vient compléter l'offre de produits de crédit Mastercard existants, pour les consommateurs qui préfèrent utiliser le débit et leur compte bancaire pour le règlement de leurs achats et leur épargne, mais qui apprécient également recevoir des récompenses au quotidien.

« Nous sommes les premiers à offrir des services bancaires courants sans frais. Le compte PC Argent comble un vide dans le secteur bancaire, en offrant aux utilisateurs un compte sans frais à l'aide duquel ils peuvent régler leurs achats, payer des factures, effectuer des virements ou épargner, tout en étant récompensés avec des points PC Optimum qu'ils peuvent utiliser pour se procurer les biens essentiels dont ils ont besoin au quotidien », a déclaré Barry Columb, président de PC Finance. « Maintenant plus que jamais, les utilisateurs veulent que leur argent travaille davantage pour eux et c'est exactement ce que fait le compte PC Argent », poursuit M. Columb.

Une nouvelle étude réalisée par Angus Reid pour le compte de PC Finance démontre que depuis le début de la pandémie, 84% des Québécois prévoient prendre des mesures, ou en prennent déjà, pour mieux gérer leurs finances. Avec des taux d'intérêt historiquement bas, le sondage révèle qu'une plus grande proportion de Québécois (40 %) préfèrent accumuler des points sur l'argent dépensé plutôt que de recevoir une remise en intérêt sur l'argent dans leur compte courant (33 %).

Premier produit de ce type au pays, PC Argent répond ainsi aux besoins des utilisateurs en offrant encore plus de valeur. Les titulaires de compte obtiennent 10 points PC Optimum par dollar d'achat réglé à partir du compte PC Argent partout où la carte MasterCard est acceptée et jusqu'à 5 000 points par mois pour le paiement de factures admissibles. Offrant principalement une expérience numérique, le compte PC Argent ne requiert aucun solde minimum. De plus, le service Virement Interac est gratuit, et les transactions courantes sont illimitées. Ce compte s'intègre également aux portefeuilles mobiles et l'achat sans contact est possible avec la fonction Tapez pour des achats d'un montant allant jusqu'à 250 $. Les clients qui utilisent le service de dépôt direct pour leur paie reçoivent 25 000 points PC Optimum à l'inscription et peuvent également recevoir leur paie deux jours plus tôt *. Autre fait à noter, la carte est acceptée pour effectuer des paiements en ligne, ainsi que partout dans le monde où la carte Mastercard l'est aussi.

Faits saillants du sondage mené pour le compte de PC Finance :

Pour plusieurs, effectuer des dépenses judicieuses constitue leur principale réussite financière de la dernière année (35 %), et cela, avant le fait de rembourser une dette, de respecter un budget ou d'augmenter les cotisations à leurs épargnes.





La majorité des répondants disent qu'acheter des produits locaux (57%) ou soutenir les restaurants locaux (51%) représente des dépenses dont ils sont particulièrement fiers.





Près du quart des répondants (22 %) souhaite saisir plus d'opportunités d'accumuler des points de fidélisation sur leurs achats afin de mieux gérer leurs finances pendant la pandémie.

Les Québécois qui désirent profiter davantage de leur compte bancaire courant peuvent ouvrir un compte PC Argent dès aujourd'hui ou obtenir plus de détails à l'adresse https://www.pcfinancial.ca/fr/.

À propos du sondage

Ce sont les résultats d'une étude/sondage menée par PC Finance et le compte PC Argent du 3 au 5 mars 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1 525 Canadiens dont 329 Québécois en ligne membres du forum Angus Reid. L'échantillon a été équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du sexe, de la région et de l'éducation, selon les dernières données du recensement. Le sondage a été réalisé en anglais et en français.

À propos de PC Finance

Les services financiers le Choix du Président constituent une offre unique proposée par Les Compagnies Loblaw Limitée. Pour en savoir plus, visitez le site www.pcfinancial.ca/fr.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le plus grand détaillant en alimentation du pays et offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, d'articles de marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant près de 200 000 collègues à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

* L'accès plus rapide aux fonds par dépôt direct dépend de la plateforme de paiement de l'employeur et du moment où il soumet son dossier de paie. Nous rendons habituellement la paie disponible le jour où nous recevons le fichier de paie, ce qui peut être jusqu'à deux jours plus tôt que la date de paiement prévue par l'employeur.

SOURCE PC Finance

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 09:45 et diffusé par :