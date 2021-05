Robin Mason rejoint Firmenich en tant que President, Fine Fragrance North America





GENÈVE, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Firmenich, la plus grande compagnie privée de parfums et d'arômes au monde, annonce l'arrivée de Robin Mason en tant que President, Fine Fragrance North America ; elle sera opérationnelle le 14 juin 2021. Robin Mason dirigera les activités de Fine Fragrance dans cette zone, en charge de la création, des ventes, du marketing, du développement fragrance et du développement technique ainsi que de l'innovation.

« Robin est une dirigeante très compétente et respectée de l'industrie de la beauté ; elle a su construire des marques dans différentes entreprises avec beaucoup de succès et elle est reconnue pour son expertise en fine fragrance » a déclaré Ilaria Resta, President, Global Perfumery, Firmenich. « Elle va apporter une nouvelle vision au secteur de la Fine Fragrance et nous aider à stimuler l'innovation et la transformation afin d'offrir les meilleurs parfums à nos clients. Je l'accueille chaleureusement au sein de notre société. »

Jerry Vittoria, President, Global Fine Fragrance, Firmenich ajoute : « J'ai eu le grand plaisir de travailler avec Robin pendant des années, et je suis ravi qu'elle rejoigne Firmenich. Elle possède d'excellentes compétences stratégiques, un grand sens commercial ainsi qu'une passion doublée d'une parfaite connaissance de l'industrie fine fragrance. Son étoffe de dirigeante exemplaire va porter notre entreprise vers de nouveaux sommets. »

Avant de rejoindre Firmenich, Robin Mason fut durant quatre ans Senior Vice President des parfums Shiseido et Global SVP pour Tory Burch, alors nouvelle licence de Shiseido. Elle a mis au point des stratégies marketing gagnantes pour le marché américain pour un portefeuille croissant de marques de luxe ; citons notamment Dolce & Gabbana, Ferragamo, Hermès, Issey Miyake et Narciso Rodriguez, sans oublier la stratégie mondiale et les développements produit de Tory Burch Beauty. Auparavant, Robin Mason fut durant huit ans Senior Vice President of Global Marketing pour Elizabeth Arden, après être restée douze ans chez Estée Lauder Companies, à gravir les échelons de postes à responsabilité en marketing et en ventes. Robin a débuté sa carrière en programme de formation de cadres chez Macy's.

« Je suis ravie de rejoindre la famille Firmenich, dont j'admire et respecte la culture et les valeurs d'entreprise, tout comme ses employés, puisque j'ai travaillé avec nombre d'entre eux parmi les équipes de création, marketing et développement fragrance lors de mes postes précédents » a affirmé Robin Mason, President, Fine Fragrance North America, Firmenich. « J'ai hâte de participer à consolider la réputation de Firmenich en tant que principal fournisseur de nos clients d'Amérique du nord. »

Basée à notre centre international de Fine Fragrance à New York, Mason reportera directement à Jerry Vittoria, President, Global Fine Fragrance, Firmenich.

