Patrimoine canadien donne le coup d'envoi au Sondage économique auprès des artistes et créatrices/créateurs de contenu canadiens





Patrimoine canadien invite l'ensemble des artistes et créateurs de contenu, peu importe leur expérience et leur discipline, à nous faire comprendre leur réalité avant et pendant la pandémie de COVID-19

OTTAWA, le 10 mai 2021 /CNW/ - La pérennité et la prospérité à long terme de la scène des arts et de la création au Canada sont essentielles pour préserver et faire rayonner une identité canadienne forte et distincte. Les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 se ressentent partout au pays, et le secteur canadien de la création a été particulièrement touché. La pandémie a bouleversé notre secteur culturel qui était déjà mis au défi par un contexte en pleine mouvance quant aux modes de création, d'expérience et de rémunération du travail créatif. Puisque les concerts et les événements en présentiel sont annulés ou reportés, les artistes et les créateurs de contenu canadiens de divers horizons ressentent les turbulences et les répercussions actuelles.

Aujourd'hui, Patrimoine canadien lance le nouveau Sondage économique auprès des artistes et des créatrices/créateurs de contenu canadiens. L'ensemble des artistes et des créateurs de contenu du pays sont inités à nous faire part de leurs expériences de travail et de leur rémunération avant et après l'arrivée de la COVID-19. L'objectif de ce sondage est de dresser un portrait actualisé de la communauté des arts et de la création au Canada. Les données recueillies dans le cadre du sondage serviront à étayer les politiques et programmes, actuels et futurs, de Patrimoine canadien et lui permettront de continuer à s'adapter aux réalités du secteur de la création.

Le sondage est affiché en ligne dès aujourd'hui et sera accessible jusqu'au 18 juin. Il est ouvert à toutes les personnes vivant au Canada, âgées de 16 ans ou plus, qui voient leur travail artistique ou de création comme une composante importante de leur identité professionnelle, que ce soit comme travailleur autonome, pigiste ou en travaillant avec des organismes, à temps plein ou en parallèle avec un autre travail, et ce, à toute étape de leur cheminement de carrière.

Nous vous invitons à partager cette page avec vos connaissances et à les encourager à participer au sondage.

Aidez-nous à tracer un portrait plus complet et réaliste des circonstances économiques qui ont une incidence sur vous et votre création. Nous aimerions aussi obtenir la participation de personnes qui occupent plusieurs emplois et qui ne considèrent peut-être pas leur travail de création comme leur profession principale.

Racontez-nous votre histoire! Répondez au sondage en ligne.

Citations

« Pour notre gouvernement, la créativité, l'innovation, la croissance et les occasions d'emploi dans le secteur culturel canadien sont des priorités. Le Canada a besoin d'un secteur créatif dynamique et prospère. L'information que nous recueillerons grâce à ce sondage est essentielle pour orienter nos travaux et ainsi soutenir adéquatement les artistes et les créateurs de contenu canadiens qui devront continuer à composer avec les aléas économiques de la pandémie de la COVID-19. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Sondage économique auprès des artistes et des créatrices/créateurs de contenu canadiens est ouvert du 10 mai au 18 juin 2021. Le sondage est anonyme et environ 20 minutes suffiront pour y répondre. Si vous êtes incapables d'accéder au sondage, veuillez communiquer avec nous pour obtenir de l'aide.

Le sondage est ouvert, notamment aux personnes suivantes (Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte) :

Auteurs de livres de fiction et de documentaires, entre autres, et dramaturges, poètes et scénaristes;

Artistes visuels, tels que peintres, artisans, designers, illustrateurs, artistes d'installations, concepteurs de jeux vidéo, spécialistes de l'art conceptuel, photographes et graveurs;

Artistes de spectacle, tels qu'acteurs, chorégraphes, artistes de cirque, comédiens, danseurs, mimes, marionnettistes, artistes de créations orales ou conteurs;

Artistes dans le domaine de la musique, tels que compositeurs, musiciens, interprètes et auteurs-compositeurs;

Réalisateurs de l'audiovisuel, notamment dans le domaine du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo ou d'autres productions de médias numériques, y compris les médias sociaux.

Nous avons besoin de votre aide pour faire découvrir le sondage! Nous demandons aux Canadiennes et aux Canadiens d'inciter leurs amis, collègues et membres de la famille qui travaillent en tant qu'artistes ou en création de contenu à répondre au sondage.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 09:00 et diffusé par :