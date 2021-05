Suspension de la négociation par l'OCRCVM - AMO

Devant l'ultimatum de « 2 à 3 semaines » donné par le premier ministre du Québec, François Legault, pour régler les négociations du secteur public, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations du secteur public plaident pour que le...

Fondé en 1960, Laferté, Centre de rénovation, l'une des chaînes de quincaillerie et de construction les plus importantes au Québec, a choisi JRTech Solutions, le premier fournisseur Canadien d'Étiquettes Électroniques de Gondole PRICER (EEG) en...