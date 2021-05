Hyva acquiert Usimeca en Amérique latine





Augmentation de l'empreinte dans les solutions de manutention des déchets. Consolidation du leadership dans la région et constitution de l'acteur le plus puissant dans les solutions de traitement des déchets.

ALPHEN AAN DEN RIJN, Pays-Bas, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Hyva, un leader mondial dans domaines des solutions hydrauliques de chargement et de déchargement au service des industries des véhicules utilitaires et des services environnementaux, a récemment fait l'acquisition de 75 % des capitaux propres d'Usimeca, un leader des solutions de traitement des déchets en Amérique latine, dont le siège est au Brésil.

Hyva est le leader incontesté du marché des solutions de basculement frontales dans le monde, ainsi qu'en Amérique du Sud. Dans ses deux usines au Brésil, l'entreprise produit des cylindres, des wetkits et des grues articulées. Cette acquisition permet à l'entreprise de prendre le leadership de la manutention des déchets sur le marché sud-américain également.

Alex Tan, PDG de Hyva, a commenté : « Usimeca, dont l'empreinte en Amérique latine est la plus forte, est appréciée pour ses produits de qualité et l'application de technologies éprouvées pour rendre les villes plus propres et plus saines. Je suis fier que cette entreprise fasse maintenant partie de notre famille Hyva, qui nous offre la meilleure plateforme de solutions de manutention des déchets pour croître dans la région. »

Cesar Moreira, actuel PDG et actionnaire à 25 % d'Usimeca, continuera d'être le PDG de la société après l'acquisition. Voici ce qu'il a dit : « Nous avons environ 35 % du marché de la manutention des déchets au Brésil et, grâce à l'acquisition de Hyva, nous pouvons atteindre l'échelle nécessaire pour répondre à la formidable opportunité de croissance en l'Amérique latine ».

Rogerio De Antoni, vice-président Amériques de Hyva, a déclaré : « En augmentant notre offre de produits, nous sommes désormais en mesure de répondre à la demande dans l'industrie en pleine croissance des services environnementaux. Les premières réactions du marché sont encourageantes et nous nous attendons donc à ce que notre présence en Amérique latine soit encore accrue. »

L'activité de gestion des déchets devrait atteindre environ 485 milliards de dollars d'ici 2025 (source : ReportBuyer). L'activité des solutions de manutention des déchets de Hyva devrait connaître une croissance annuelle à deux chiffres au cours des prochaines années.

Les produits conçus par Usimeca seront exportés dans d'autres parties du monde. Les solutions de manutention des déchets et des conteneurs de Hyva seront disponibles en Amérique latine. Hyva et Usimeca partageront les meilleures pratiques dans les processus de fabrication.

Hyva fournit des solutions à plus de 20 000 clients dans quatre secteurs d'activité : Solutions de basculement, grues, solutions de manutention des conteneurs et solutions de traitement des déchets. Elle est le leader mondial des vérins de basculement frontaux avec plus de 40 % de la part de marché mondiale. L'entreprise est présente dans plus de 110 pays et emploie plus de 3 500 personnes. Le groupe comprend plus de 30 filiales en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, et en Europe centrale et orientale, avec une vaste couverture de vente et de service et une base de production parfaitement équipée de 12 sites de production au Brésil, en Chine, en Allemagne, en Inde et en Italie. Hyva Brazil dispose d'un vaste réseau après-vente dans les 26 États brésiliens avec plus de 100 points de service.

Fondée en 1920 au Brésil, Usimeca compte quatre établissements en Amérique latine : au Brésil, au Mexique et au Chili. L'entreprise fabrique du matériel de nettoyage urbain, fournissant des solutions de qualité pour le transport des déchets solides et le balayage mécanique des rues.

Consultez le site www.hyva.com .

Pour plus d'informations :

Niveau mondial : Marcello Laugelli, marcello.laugelli@omnicomprgroup.com , +393358438856

Marchés locaux : Fleishman-Hillard (référence)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1505716/Usimeca_Brutus.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1504296/HYVA_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1505717/Usimeca_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 08:00 et diffusé par :