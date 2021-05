Visa et Wave offrent la fonction Paiements instantanés aux chefs de petites entreprises canadiennes





Paiements instantanés de Wave intègre Visa Direct, permettant ainsi aux petites entreprises d'accéder à leurs fonds en temps réel1, ce qui améliore les flux de trésorerie et les mouvements d'argent

TORONTO, le 10 mai 2021 /CNW/ - Visa et Wave, une plateforme tout-en-un de comptabilité et de services bancaires aux entreprises utilisée par les petites entreprises, ont annoncé aujourd'hui le lancement canadien des Paiements instantanés, la solution de paiements de flux de trésorerie de Wave pour les chefs de petites entreprises, rendue possible par Visa Direct, la plateforme de paiements en temps réel2 de Visa, et disponible par l'intermédiaire de l'institution financière partenaire de Wave.

Paiements instantanés de Wave intègre directement Visa Direct dans la plateforme de facturation et de paiement de Wave, offrant aux clients canadiens une nouvelle façon d'accéder à l'argent qu'ils ont gagné en quelques secondes. Paiements instantanés transfère les fonds directement sur le compte bancaire du client, sans période d'attente et changeant la façon dont les petites entreprises gèrent leur flux de trésorerie. Au lieu d'attendre les délais habituels de traitement des paiements, les clients de Wave peuvent recevoir des fonds en temps réel3, 24 heures sur 24 et même les soirs, les fins de semaine et les jours fériés. Paiements instantanés permet aux chefs d'entreprises d'utiliser l'argent qu'ils ont gagné immédiatement pour développer leur entreprise ou payer leurs dépenses.

Le paiement rapide est essentiel pour les petites entreprises, qui doivent faire face à un environnement difficile en raison de la pandémie. Les répercussions de la pandémie ont porté un coup dur sur les petites entreprises canadiennes. Les chefs de petites entreprises affirment qu'il faudra en moyenne 10 mois avant que leur entreprise soit à nouveau opérationnelle4. En outre, 44 % des chefs de petites entreprises canadiennes affirment que l'accès en temps réel aux flux de trésorerie aurait un impact sur le maintien à flot de leur entreprise à la suite de la COVID-195.

La capacité d'optimiser les flux de trésorerie est essentielle au succès des petites entreprises. La majorité (79 %) des petites entreprises disent vouloir un règlement plus rapide et 81 % affirment qu'elles seraient prêtes à payer pour ce service6. De plus, 85 % des petites entreprises ayant répondu au sondage disent qu'elles passeraient à un nouvel acquéreur marchand s'il offrait des paiements en temps réel7. Wave répond à ces besoins en s'appuyant sur Visa Direct pour offrir des dépôts en temps réel8 à ses clients.

« Les flux de trésorerie peuvent faire la différence entre une entreprise qui survit ou qui dépérit, et la capacité des petites entreprises à accéder à des fonds instantanément est d'autant plus importante dans le climat actuel », a déclaré Les Whiting, directeur des services financiers chez Wave et H&R Block. « Des dizaines de milliers de nos clients américains ont bénéficié des avantages de Paiements instantanés au cours de la dernière année, notamment des dépôts en temps réel et un accès aux fonds en tout temps. Le lancement de cette fonctionnalité pour nos clients canadiens aura un impact significatif pour aider les petites entreprises canadiennes à prospérer. »

« Nous comprenons que la gestion des flux de trésorerie et un accès plus immédiat aux fonds sont essentiels à la survie et à la prospérité des petites entreprises », a déclaré Jim Filice, vice-président et chef des Nouveaux paiements, Visa Canada. « Avec Wave, nous nous engageons à fournir aux chefs de petites entreprises des moyens plus pratiques de gérer leur l'arrière-boutique. »

La fonction Paiements instantanés de Wave est soutenue par la puissance et l'omniprésence du réseau Visa, qui permet de livrer des fonds en temps réel9, de manière sécuritaire et pratique, directement au compte du titulaire de carte Visa admissible. Paiements instantanés est offert aux clients de Wave au Canada et aux États-Unis.

Pour plus d'information sur ce que Visa Direct peut faire pour votre entreprise, visitez https://www.visa.ca/fr_CA/run-your-business/visa-direct.html.

__________________ 1 La disponibilité réelle des fonds dépend de l'institution financière qui les reçoit et de la région. 2 La disponibilité réelle des fonds dépend de l'institution financière qui les reçoit et de la région. 3 La disponibilité réelle des fonds dépend de l'institution financière qui les reçoit et de la région. 4 Étude de Visa Retour aux affaires 2020 5 Étude de Visa Retour aux affaires 2020 6 Recherche de Visa sur les débours de fonds, sondage de l'Aite Group commandé par Visa auprès de 154 PME nord-américaines, T4 2017 7 Recherche de Visa sur les débours de fonds, sondage de l'Aite Group commandé par Visa auprès de 154 PME nord-américaines, T4 2017 8 La disponibilité réelle des fonds dépend de l'institution financière qui les reçoit et de la région. 9 La disponibilité réelle des fonds dépend de l'institution financière qui les reçoit et de la région.

À propos de Wave

Wave Financial Inc (waveapps.com) combine de puissants outils financiers avec des services bancaires aux entreprises sans frais conçus spécialement pour les petites entreprises de service. La plateforme complète de Wave comprend des solutions logicielles de comptabilité, de facturation, de paie et de paiement, ainsi que des services de tenue de livres. Wave Money, un compte bancaire commercial sans frais, permet aux chefs de petites entreprises d'accéder rapidement aux paiements, d'automatiser la comptabilité et de créer des dossiers précis pour la période des impôts. Plus de 400 000 petites entreprises comptent sur Wave comme solution de gestion financière intelligente. Wave a remporté des prix pour sa croissance, son innovation et sa culture d'entreprise, notamment Deloitte Fast 50, Deloitte North American Fast 500, KPMG Fintech 100, CB Insights Fintech 250, Canadian Innovation Awards (services financiers), Canada's Best Workplaces et bien d'autres encore. Wave est une filiale de H&R Block.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) est un chef de file mondial en matière de paiements numériques. La mission de Visa Inc. consiste à relier le monde grâce au réseau de paiement le plus novateur, fiable et sûr, pour permettre aux personnes, aux entreprises et aux économies de prospérer. Le réseau de traitement mondial avancé, VisaNet, permet des paiements sûrs et fiables dans le monde entier, et il est en mesure de traiter plus de 65 000 messages de transactions à la seconde. L'accent que nous mettons sans relâche sur l'innovation permet une croissance rapide du commerce numérique, sur n'importe quel appareil, pour tous, partout. Alors que le monde passe de l'analogique au numérique, Visa consacre sa marque, ses produits, ses gens, son réseau et son échelle à redéfinir l'avenir du commerce. Pour plus d'information, visitez https://www.visa.ca/fr_CA, usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaCA.

