Début des travaux de construction de la maison des aînés de Mirabel





MIRABEL, QC, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides, Nadine Girault, ainsi que la députée de Mirabel, Sylvie D'Amours, sont heureuses d'annoncer le début des travaux pour la construction de la maison des aînés de Mirabel.

Mettant 72 places à la disposition des aînés de la région, la maison sera située dans un nouveau développement en bordure du prolongement de la rue Magloire-Lavallée. Elle offrira aux résidents un milieu de vie à dimension humaine, constitué de 6 unités climatisées de 12 places chacune, et comportant des chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chaque résident.

Ce nouveau type d'hébergement rappellera davantage un domicile et favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. De plus, l'environnement des maisons des aînés facilitera l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion. Cette transformation sera aussi bénéfique pour le personnel qui travaille dans ces milieux, et contribuera d'ailleurs à l'attractivité et à la rétention de cette main-d'oeuvre.

Citations :

« Le mieux-être des personnes âgées est une de mes constantes préoccupations. Avec la construction des nouvelles maisons des aînés, dont celle de Mirabel, notre gouvernement améliore l'offre d'hébergement et de soins de longue durée des aînés avec des installations qui répondent davantage à leurs besoins. Il est important que les aînés puissent se sentir comme à la maison dans leur nouveau milieu de vie. C'est ce que je souhaite avec la réalisation de ce projet. »

Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants

« Cette maison des aînés était très attendue dans notre région. Je suis donc très heureuse de souligner le début de sa construction aujourd'hui. Elle vient bonifier l'offre d'hébergement et de soins de longue durée pour nos personnes âgées, leur proposant une meilleure qualité de vie dans des installations sécuritaires, accueillantes et chaleureuses. »

Nadine Girault, ministre responsable de la région des Laurentides

« La construction de la maison des aînés à Mirabel est une conséquence directe des travaux que la ministre Blais et ses équipes réalisent pour le mieux-être de nos aînés. Je suis très fière que notre région accueille cette installation offrant les plus hauts standards de qualité et répondant aux besoins de nos concitoyens âgés. Elle sera également un milieu de travail stimulant pour le personnel qui y travaillera. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

Faits saillants :

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

Il est à noter que le nombre de places prévues dans ce projet a été déterminé selon une démarche rigoureuse, par un croisement des plus récentes données de la liste d'attente en hébergement et des projections du nombre de places supplémentaires qui seront requises dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population.

Cette maison des aînés s'inscrit dans une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Dans le cadre de cette transformation, le gouvernement s'engage à construire plus de 3 400 places sur l'ensemble du territoire, en développement et en reconstruction en maisons des aînés et alternatives, grâce à des investissements de 2,4 milliards $, dont 2 600 places seront livrées d'ici 2022.

Lien connexe :

