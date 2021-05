Le CN félicite 55 clients et partenaires de la chaîne d'approvisionnement pour leur leadership en matière de développement durable dans le cadre du Programme de partenariat ? ÉcoConnexions CN





MONTRÉAL, 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a souligné aujourd'hui les pratiques en matière de développement durable de 55 clients et partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Le Programme de partenariat ? ÉcoConnexions CN célèbre les entreprises qui s'engagent à réduire leur empreinte écologique et à participer aux solutions de lutte contre les changements climatiques, une des grandes priorités de l'engagement du CN à bâtir un avenir plus durable.



« Pour le CN, un avenir durable signifie penser et agir dans l'intérêt des générations futures. Nous reconnaissons que nous avons la responsabilité d'offrir à nos clients et à nos partenaires des services de transport plus propres et plus durables, tout en réduisant l'incidence de nos activités sur l'environnement. »

Janet Drysdale, vice-présidente Développement durable



« Dans le cadre de ce programme, nous continuons d'approfondir nos relations avec nos clients, nous collaborons avec eux et apprenons les uns des autres. Le CN est fier de souligner l'engagement de ces entreprises et partenaires de la chaîne d'approvisionnement à l'égard d'un avenir plus durable. »

Mark Lerner, vice-président Marketing et expansion commerciale



Pour souligner l'engagement de ses clients et partenaires de la chaîne d'approvisionnement à l'égard des pratiques commerciales durables, le CN, en collaboration avec Arbres Canada, plantera 100 000 arbres cette année au Canada et aux États-Unis.

Voici la liste des 55 clients et partenaires de la chaîne d'approvisionnement dont les efforts ont été soulignés cette année dans le cadre du programme ÉcoConnexions du CN :

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE HALIFAX

ADMINISTRATION PORTUAIRE VANCOUVER-FRASER

ALCOA CANADA

ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

ATLANTIC CONTAINER LINE

BASF

BONDUELLE CANADA INC.

BRASSERIE LABATT LTÉE

BUNGE NORTH AMERICA INC.

CANFOR

CARGILL INC.

CASCADES CANADA ULC

CENOVUS ENERGY INC.

CMA CGM (America) LLC

COSCO SHIPPING LINES (NORTH AMERICA)

DOMTAR INC.

DUPONT SPECIALITY PRODUCTS, LLC

FORD MOTOR COMPANY

GIBSON ENERGY

GLOBAL CONTAINER TERMINALS INC.

HAPAG LLOYD AMERICA LLC

HONDA

HUB GROUP INC.

J.B. HUNT TRANSPORT INC.

KRAFT HEINZ CANADA ULC

LOBLAWS INC.

LOUISIANA PACIFIC

MAERSK INC.

UNITED PARCEL SERVICE INC.

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

MICHELIN NORTH AMERICA CANADA INC.

MONDELEZ INTERNATIONAL

NISSAN

NOURYON CHEMICALS LLC

OOCL USA INC.

OWENS CORNING SALES INC.

PEPSI-QTG CANADA

PORT DE MONTRÉAL

PORT DE SAINT JOHN

PRINCE RUPERT PORT AUTHORITY

PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU CANADA INC.

PRODUITS KRUGER S.E.C

SUNCOR

TECK COAL LIMITED

TENARIS GLOBAL SERVICES (CANADA) INC.

TOYOTA CANADA INC.

VERSO CORPORATION

VITERRA INC.

VOPAK

VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC.

WALMART CANADA

WEST FRASER MILLS LTD

WEYERHAEUSER NR CO

YANG MING (AMERICA) CORPORATION

ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD

Les programmes ÉcoConnexions du CN visent à inciter notre personnel, les collectivités, les clients et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement à nous aider à atteindre nos objectifs de réduction des émissions, de conservation des ressources et d'accroissement de la biodiversité. Grâce à son Programme de partenariat ? ÉcoConnexions CN et à son programme communautaire de plantation d'arbres De terre en air, le CN a planté plus de deux millions d'arbres depuis 2012. Pour en savoir plus sur la manière dont le CN travaille à bâtir un avenir plus durable, allez à www.cn.ca/fr/engagementresponsable/.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

