SodaStream Lance bubly drops(MC) au Canada

SodaStream annonce un nouveau partenariat avec bubly drops en faisant appel au pétillant Michael?Bublé où l'on s'y attend le moins

TORONTO, le 10 mai 2021 /CNW/ - L'entreprise SodaStream est ravie d'annoncer que les bubly dropsMC sont arrivées au Canada, pour offrir à la population canadienne une toute nouvelle façon attrayante de créer des boissons pétillantes bublyMC à la maison au moyen d'un appareil SodaStream. La collaboration entre la marque d'eau pétillante la plus populaire du Canada1 et les boissons gazéifiées bublyMC appuie l'engagement continu de SodaStream envers la durabilité et la réduction du plastique à usage unique. Tout comme l'ajout des bubly dropsMC à de l'eau pétillante SodaStream ajoute une touche rafraîchissante au quotidien, Michael Bublé a offert une surprise virtuelle à des Canadiennes et des Canadiens d'un bout à l'autre du pays pour faire passer le mot et ajouter du pétillant à leur journée.

Pour célébrer le lancement le jeudi 6 mai, l'auteur-compositeur-interprète canadien a fait une surprise à des gens partout au pays en faisant une apparition à l'improviste à l'occasion de leurs réunions virtuelles, de leurs rassemblements et de leurs appels téléphoniques, pour annoncer la nouvelle de SodaStream et des bubly dropsMC aux participants ahuris.

Des visites surprises ont été faites pendant une assemblée municipale à North Grenville, un cours de cuisine, une réunion virtuelle d'un regroupement de mamans, une réunion d'affaires, un cours de conditionnement physique et une fête surprise pour l'anniversaire d'une enseignante.

«?Michael Bublé sème l'enthousiasme partout où il va, indique Rena Nickerson, directrice générale à SodaStream Canada. Ces irruptions enjouées dans les appels Zoom quotidiens étaient une façon idéale d'annoncer l'arrivée de SodaStream et de bubly dropsMC au Canada. Tout le monde aime injecter un peu de pétillant dans leur journée!?»

« Que vous le prononciez bubly ou Bublé, une chose est certaine - j'ai eu beaucoup de plaisir à faire des visites surprises à des gens partout au Canada, pour leur annoncer le lancement des nouvelles bubly drops de SodaStream, et pour mettre un peu de pétillant dans les vidéoconférences », a déclaré Michael Bublé.

La préparation d'une boisson pétillante avec les bubly dropsMC pour SodaStream à la maison est simple?: les consommateurs peuvent transformer de l'eau plate en eau pétillante en une simple pression d'un bouton au moyen d'un appareil à eau pétillante SodaStream et y ajouter des bubly dropsMC pour une touche fruitée rafraîchissante. Résultat?: une délicieuse eau pétillante aromatisée, sans l'emballage à usage unique. Une bouteille SodaStream réutilisable élimine la nécessité de milliers de bouteilles en plastique à usage unique.

La collection comprend six arômes bublyMC classiques?: bublyMC pamplemousse, bublyMC mûre, bublyMC lime, bublyMC fraise, bublyMC orange et bublyMC cerise, qui contiennent zéro calorie, zéro édulcorant et zéro arôme artificiel. Ensemble, SodaStream et bublyMC font qu'il est maintenant plus facile que jamais pour les consommateurs de faire un choix judicieux, qui est bon pour la santé et pour la planète.



SodaStream et bubly dropsMC sont maintenant en vente dans les principales épiceries et pharmacies et dans les grands magasins, ainsi que sur SodaStream.ca.

À propos de SodaStream

SodaStream, qui fait partie de PepsiCo, est la plus grande marque d'eau pétillante au monde par volume. SodaStream permet aux consommateurs de profiter de délicieuses boissons pétillantes à volonté à la maison, sans tracas, tout en contribuant à sauver la planète. Les bulles de SodaStream sont plus avantageuses pour les consommateurs - elles sont saines, faciles à faire et légères à transporter - ce qui aide les consommateurs à remplacer des milliers de bouteilles en plastique à usage unique par une seule bouteille SodaStream réutilisable. Pour en savoir plus à propos de SodaStream, visitez www.SodaStream.ca et suivez SodaStreamCanada sur Facebook, Instagram et YouTube.

À propos de bubly

bubly fait des vagues dans la catégorie de l'eau pétillante en offrant des arômes délicieux et rafraîchissants et un sens de l'humour positif et enjoué, tout en restant authentique et sans arôme artificiel, sans édulcorant et sans calorie. Chaque arôme pour eau pétillante bubly met en vedette un emballage attrayant aux couleurs vives, des sourires uniques pour chaque saveur, une salutation amusante sur la languette et des messages personnalisés sur la canette pour un maximum de plaisir et de sourires. L'eau pétillante bubly est offerte en huit saveurs éclatantes.

À propos de PepsiCo

Les consommateurs apprécient les produits de PepsiCo plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde entier. PepsiCo a généré plus de 67?milliards de dollars de revenus nets en 2019, sous l'influence d'un portefeuille complémentaire d'aliments et boissons qui comprend Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana et SodaStream. Le portefeuille de produits de PepsiCo comprend un large éventail d'aliments et boissons savoureux, y compris 23 marques qui génèrent plus d'un milliard de dollars chacune de ventes au détail annuelles estimatives. La vision qui guide PepsiCo est d'être un chef de file mondial en matière d'aliments et de boissons pratiques en déployant l'approche «?Donner un sens à notre vision?», qui illustre notre désir de réussir de façon durable dans le marché et de donner un sens à tous les aspects de l'entreprise. Pour en savoir plus, visitez?www.pepsico.ca.

