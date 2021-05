Chartwell, résidences pour retraités est un employeur de choix pour les infirmières et les infirmiers





MISSISSAUGA, ON, le 10 mai 2021 /CNW/ - Les personnes au grand coeur donnent un sens à leur vie en choisissant d'aider les autres et de relever tous les défis qui se présentent.

« La Semaine nationale des soins infirmiers 2021 a pour thème #Nousrépondonsàl'appel, et il n'y a pas de meilleure façon de décrire le dévouement et l'excellence incomparables des infirmières et des infirmiers qui travaillent chez Chartwell - en tout temps - et particulièrement après l'année que nous avons traversée », déclare Vlad Volodarski, chef de la direction de Chartwell, résidences pour retraités.

Chartwell emploie près de 1 400 infirmières et infirmiers, infirmières auxiliaires et infirmières auxiliaires autorisées dans des rôles infirmiers actifs. Presque 300 de ces infirmières et infirmiers se sont joints à Chartwell depuis le mois de mars 2020. En réponse à la pandémie et pour prioriser la sécurité de ses résidents et de ses employés, Chartwell a augmenté son nombre de postes en soins infirmiers et a procédé à des promotions internes, offrant de nouveaux rôles à ses infirmières et infirmiers, tels que responsable de la prévention et du contrôle des infections et directeur principal des soins infirmiers.

« Chartwell est fière d'être un employeur de choix pour les infirmières et les infirmiers qui cherchent à s'épanouir en améliorant chaque jour les conditions de vie des aînés, dit M. Volodarski. Nos équipes de soins sont extraordinaires. À chacun et à chacune de nos infirmiers et infirmières : merci. »

Leigh-Anne Mitchell, directrice des soins de santé chez Chartwell Carrington House à Mission, en Colombie-Britannique, en était à sa sixième journée d'orientation lorsqu'une éclosion a été déclarée.

« J'ai été soutenue à chaque instant, dit Mme Mitchell, une infirmière auxiliaire autorisée avec 18 ans d'expérience. Les membres du personnel de tous les services ont agi de manière rapide et cohérente. Ils savaient ce qu'il fallait faire et ont accompli leur travail avec précision. Ils étaient calmes, coordonnés et hautement qualifiés pour fournir des soins de qualité et sécuritaires à tous les égards. »

Camille Gauthier, qui a récemment obtenu son diplôme en soins infirmiers, a intégré l'équipe de Chartwell Cité-Jardin à Gatineau, au Québec, en octobre dernier en tant qu'infirmière de réserve alors qu'elle venait de perdre un membre de sa famille en raison de la COVID-19. En un mois, elle a été promue au poste de directrice des soins de santé à la résidence Chartwell Le St-Gabriel, à St-Hubert, au Québec.

« Chez Chartwell, j'ai d'innombrables occasions de me surpasser tout en améliorant les conditions de vie des résidents, affirme Mme Gauthier. Cet environnement stimulant, qui est loin d'être routinier, est parfait pour moi. »

Tenue de choisir, en raison des restrictions de santé publique, entre son emploi à temps plein à l'hôpital général de North York et son travail à temps partiel au centre de soins de longue durée Chartwell Gibson, Paula Bisram, une infirmière auxiliaire primée, a pris la décision de se consacrer entièrement aux résidents de Chartwell Gibson.

Le placement d'étudiants, le mentorat à l'interne et les programmes de leadership de Chartwell soutiennent le développement professionnel des infirmières et des infirmiers à chaque étape de leur carrière.

Partout chez Chartwell, des infirmières et des infirmiers ont été promus à des rôles de direction, y compris directeur général et administrateur, les postes les plus élevés dans nos résidences, ce qui permet des partenariats sans faille. Lorsque Patricia Ramstead, directrice des soins infirmiers chez Chartwell Eau Claire, à Calgary, a été temporairement mutée à Edmonton pour venir en aide à la résidence voisine, Chartwell St. Albert, durant une éclosion, la directrice générale de Chartwell Eau Claire, Lorelei Paul, qui est aussi infirmière, a pris la direction des soins infirmiers.

Le soutien au développement de carrière et la promotion interne font en sorte qu'il n'y a pas de limite à l'évolution d'une carrière en soins infirmiers chez Chartwell.

À titre de vice-présidente principale, Stratégie Expérience client, Karen James supervise maintenant les services de soins de toutes les résidences pour retraités, mais elle a commencé en tant qu'infirmière auxiliaire autorisée. Comme Mme James a autrefois été infirmière à l'unité de soins palliatifs pour les patients atteints du SIDA du Grey Nuns Community Hospital d'Edmonton, elle comprend les défis que doivent relever les infirmiers et l'épanouissement qu'ils trouvent en se consacrant aux personnes sous leurs soins dans une situation sans précédent, parce qu'elle l'a déjà vécu.

Kevin Cundari, vice-président du service Opérations et ventes pour la Colombie-Britannique et l'Alberta, est diplômé du NorQuest College d'Edmonton en tant qu'infirmier auxiliaire autorisé et a travaillé dans des établissements de soins de courte durée, dans des résidences pour retraités ainsi que dans des centres de soins de longue durée.

« Le métier d'infirmier peut être stressant, affirme M. Cundari, mais si vous travaillez au sein d'une organisation qui veille à ce que vous soyez bien équipé pour prendre soin des gens et de vous-même, ce stress devient non seulement gérable, mais également agréable. Chartwell s'engage à concrétiser sa vision "Dédiés à votre mieux-être", aussi bien pour ses infirmières et infirmiers dévoués que pour les résidents dont ils s'occupent. »

