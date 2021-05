Le SmartScanner portable Sonim RS60 est désormais disponible en Amérique du Nord et en Europe





Un lecteur de codes-barres entièrement robuste avec un écran de 6 pouces adapté aux gants, une solution tout-en-un durable

AUSTIN, Texas, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Sonim Technologies (Nasdaq : SONM) a annoncé aujourd'hui la disponibilité commerciale de son ordinateur de poche RS60 SmartScanner en Amérique du Nord et en Europe.

Construit selon les normes de performances robustes qui font la réputation de Sonim, le RS60 est un appareil Android tout-en-un durable et fiable qui peut réduire le coût total de possession (TCO) grâce à ses fonctionnalités étendues et à sa durabilité éprouvée.

Le terminal portable et lecteur de codes-barres Sonim RS60 est un appareil idéal pour les entrepôts, la fabrication, le transport et la logistique, ainsi que pour les services sur le terrain. Doté de l'un des plus grands écrans de tous les scanners portables et de la capacité de lire rapidement et précisément des codes-barres dans des conditions d'éclairage variables, le RS60 offre une expérience conviviale aux travailleurs de première ligne qui doivent capturer et consommer rapidement de grandes quantités de données. La puissante batterie de 8 000 mAh, dont la capacité est deux fois supérieure à celle des principaux scanners portables, garantit des performances tout au long de la journée.

« Avec le RS60, nous fournissons un outil de productivité essentiel pour tous ceux qui ont besoin des caractéristiques d'un ordinateur de poche et d'un scanner dans un boîtier très résistant », a déclaré John Graff, directeur du marketing (CMO), Sonim. « Le RS60 est également compatible avec notre vaste gamme d'accessoires robustes et comprend la suite SonimWare de logiciels de mobilité d'entreprise pour accroître l'efficacité, la sécurité et la gestion des appareils sur le terrain. »

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Système d'exploitation Android 10

Lecteur de codes-barres intégré capable d'un balayage rapide et fiable

Connectivité 4G LTE et/ou Wi-Fi à large bande passante

Une garantie complète de 2 ans

Une batterie longue durée haute capacité, à la pointe de l'industrie

Étanche, anti-poussière, antichute et résistant aux produits chimiques

Prend en charge le logiciel de mobilité d'entreprise Enterprise Mobility de SonimWare, un ensemble complet d'outils logiciels, pour une gestion et une productivité améliorées

Android Enterprise recommandé

Le RS60 est disponible auprès des partenaires de distribution de Sonim, notamment SYNNEX et Crossover en Amérique du Nord, et Capestone au Royaume-Uni et en Europe. Pour en savoir plus sur le RS60, cliquez ici .

À propos de Sonim

Sonim Technologies est l'un des principaux fournisseurs américains de solutions de mobilité ultra-robustes conçues spécifiquement pour les travailleurs qui sont physiquement engagés dans leur environnement de travail, souvent dans des rôles critiques. La solution Sonim comprend des téléphones mobiles ultra robustes, une suite d'accessoires de qualité industrielle et des applications de données et de flux de travail qui sont collectivement conçus pour accroître la productivité, la communication et la sécurité des travailleurs sur site. Veuillez consulter le site https://sonimtech.com/ .

Mises en garde importantes concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations concernent, entre autres, les performances futures des dispositifs et des technologies de Sonim et de ses partenaires et leur acceptation continue par le marché. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, estimations et projections actuelles de Sonim concernant ses activités et son secteur d'activité, sur les convictions de la direction et sur certaines hypothèses formulées par la société, qui sont toutes susceptibles de changer. Ces déclarations impliquent des risques et des incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou indiqués dans les déclarations prévisionnelles. Pour obtenir une liste des facteurs susceptibles d'entraîner des différences significatives des résultats réels, consultez les facteurs potentiels décrits dans la section « Risk Factors » incluse dans le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (disponibles ici www.sec.gov ). Sonim vous met en garde contre une confiance excessive dans les déclarations prospectives, qui ne reflètent qu'une analyse et ne sont valables qu'à la date du présent document. Sonim n'assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances qui pourraient survenir après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

