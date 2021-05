Le Big Data au service de la transformation numérique de l'industrie manufacturière de Guiyang





GUIYANG, Chine, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Un groupe de robots déplaçait des bras mécaniques dans l'atelier de fabrication. Prélèvement, chargement et déchargement, ils travaillent toujours de manière ordonnée.

Chez AVIC Guiyang Wanjiang Aviation Electromechanical Co, Ltd, le journaliste a été témoin de la transformation numérique de l'industrie manufacturière.

Guiyang, une ville du sud-ouest de la Chine jusqu'alors peu développée, est connue pour l'intégration du big data. En tant que « Big Data Valley » de la Chine, comment Guiyang utilise-t-elle les solutions axées sur les données dans l'industrie manufacturière ? Le journaliste de Huanqiu.com a interviewé plusieurs parties prenantes.

« Grâce à l'adoption du numérique, l'efficacité de notre production a augmenté de plus de 10 % », a déclaré Jin Zhiqiang, directeur adjoint de Wanjiang Aviation Electromechanical.

Fondé sur l'IoT et le big data, Wanjiang Aviation Electromechanical a construit un système intelligent de gestion et de contrôle de la logistique de production.

Selon Jin, le système intelligent permet d'assurer la transmission automatique des composants, ce qui permet de faire des économies sur les coûts de main-d'oeuvre. Plus important encore, la solution axée sur les données permet au personnel de suivre et de gérer les informations à chaque étape du cycle de fabrication en temps réel.

Jin a ajouté : « Nos employés ont acquis une visibilité sans précédent dans l'atelier. Nous pouvons ainsi améliorer la qualité, la productivité et accélérer la mise sur le marché »

Tout comme Wanjiang Aviation Electromechanical, Guizhou Touchworks Optoelectronics Co., Ltd. a également bénéficié de l'analyse du big data.

Afin d'assurer une meilleure assurance qualité, cette entreprise a profité du big data pour mettre en place un système de traçabilité.

Chen Kabin est le directeur de Touchworks. Il a déclaré à Huanqiu.com : « Après avoir recueilli des informations sur les produits, les fabricants intégreront des ensembles de données pertinentes dans le code et colleront ces codes uniques sur les articles. »

Ainsi, la qualité des produits peut être améliorée de manière significative grâce au big data. Au lieu d'effectuer tous les tests sur chaque article, la solution axée sur les données permet de détecter et de résoudre rapidement les anomalies, et de retracer chaque étape si nécessaire.

Chen a déclaré : « Grâce à l'analyse du big data, une usine de Touchworks récemment construite a atteint une valeur de production de 540 millions de yuans (soit 83 millions de dollars américains) en 2020, avec une augmentation annuelle de 20,63 %. »

Viennent s'ajouter à Touchworks, une multitude d'acteurs industriels de Guiyang qui ont également adopté le numérique.

Au sein de la société Guizhou Yaguang Electronic Technology Co., Ltd, le nombre de personnes travaillant dans l'atelier intelligent est passé de 38 à 12, mais le taux de produits de qualité est passé de 62 % à 95 %.

Chez AVIC Guihang Yonghong Radiator Co., Ltd, l'atelier numérique a permis de réduire de plus de 90 % le temps de réponse en cas de défaillances matérielles. Et le taux de précision de l'inventaire a atteint 100 %.

Il souligne que la solution actuelle axée sur les données a remplacé la méthode manuelle précédente dans l'industrie manufacturière, améliorant ainsi considérablement l'efficacité de la production et la qualité des produits.

En fait, le secteur florissant de Guiyang est indissociable du soutien du gouvernement. En tant que Big Data Valley de la Chine, Guiyang a participé activement à la promotion du développement de l'économie numérique et a préconisé l'intégration des industries locales et du big data.

Le gouvernement local a mis en oeuvre l'initiative d'intégration de 10 000 entreprises, qui consiste à mobiliser plus de 10 000 entreprises du secteur réel pour qu'elles adoptent le big data. Jusqu'à présent, 305 projets d'analyse comparative et 3 262 projets pilotes ont été réalisés dans toute la province.

À Guiyang, plus de 85 % des entreprises industrielles locales de taille supérieure à la taille désignée ont profité de la valeur commerciale du cloud et l'indice d'intégration du big data et de l'économie réelle a atteint 51,1 en 2020.

En outre, la valeur ajoutée de l'économie numérique a atteint 164,9 milliards (25,4 milliards de dollars américains), soit 38,2 % du PIB régional.

Selon le gouvernement municipal, Guiyang accélèrera à l'avenir l'intégration complète du big data dans les industries locales.

Wu Hongchun, directeur du bureau d'administration du développement du Big Data de Guiyang, a déclaré : « L'initiative d'intégration des 10 000 entreprises pourrait être le principal point de départ. Guiyang continuera à promouvoir sans relâche l'intersection profonde du big data et de l'économie réelle, et à mettre en oeuvre davantage de projets de transformation numérique industrielle et d'amélioration. »

En 2021, Guiyang met tout en oeuvre pour développer 50 entreprises pilotes du big data, pour construire plus de 5 pôles de démonstration de grappes big data d'un milliard de dollars et pour réaliser plus de 300 projets d'application d'intégration du big data.

