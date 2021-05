Avis aux médias : Paiements Canada explore l'avenir du secteur mondial des paiements au SOMMET 2021





OTTAWA, ON, le 10 mai 2021 /CNW/ - Cette année, Paiements Canada accueillera de nombreux chefs de file mondiaux du secteur des paiements, des technologies financières, de la technologie et des affaires à l'occasion de la conférence annuelle sur les paiements, le SOMMET .

En effet, le SOMMET, qui se déroulera virtuellement du 31 mai au 4 juin, s'ouvrira en présence de deux éminentes dirigeantes canadiennes du secteur financier -- Tracey Black, présidente et cheffe de la direction de Paiements Canada, et Rania Llewellyn, présidente et cheffe de la direction de la Banque Laurentienne du Canada et première femme à la tête d'une grande institution financière canadienne.

« L'écosystème mondial des paiements évolue à un rythme sans précédent. La pandémie de COVID-19 agit comme un accélérateur, entraînant un changement radical dans les habitudes des utilisateurs et utilisatrices qui se tournent vers les paiements numériques. Si l'on ajoute à cela un dialogue mondial axé sur les expériences de paiement numérique rapides, faciles et sécurisées, le SOMMET s'annonce très intéressant », explique Tracey Black, présidente et cheffe de la direction de Paiements Canada. « Nous sommes ravis d'accueillir plus de 250 conférenciers et conférencières, et de donner l'occasion aux acteurs de la communauté des paiements d'apprendre de leurs pairs, de discuter de la dynamique du marché, et de cibler des possibilités d'innovation et de collaboration dans l'ensemble de l'écosystème. »

Le SOMMET permet aux participant·e·s de créer des liens en plus de discuter de l'avenir des paiements, du rôle de premier plan du Canada dans l'évolution de l'écosystème mondial des paiements, et de l'incidence de cette transformation sur notre nation, sur notre industrie et sur nous comme individus.

Quelques thèmes abordés au SOMMET 2021 :

Les paiements pour le changement mondial

L'importance du numérique pour l'avenir des paiements

Le pouvoir des données de paiements

Les tendances de paiements des consommateurs et consommatrices

Les technologies financières dans les paiements

Quelques noms parmi les conférencier·ère·s d'honneur au SOMMET 2021 :

Kalyani Bhatia , directrice de l'innovation commerciale, Amérique et Royaume-Uni, SWIFT

, directrice de l'innovation commerciale, Amérique et Royaume-Uni, SWIFT Joni Brennan , présidente du Conseil d'identification et d'authentification numériques du Canada

, présidente du Conseil d'identification et d'authentification numériques du Christine Day , directrice de la technologie et des systèmes d'information, Questrade

, directrice de la technologie et des systèmes d'information, Questrade Sénateur Colin Deacon , Sénat du Canada

Sénat du Dr Taher Elgamal , DTI et sécurité, Salesforce

DTI et sécurité, Salesforce Katrina Stuart , directrice de l'engagement, New Payments Platform Australia Ltd

Du contenu et des conférencier·ère·s supplémentaires seront annoncé·e·s dans les semaines à venir. Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles et les mises à jour de notre vaste programme.

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiements au pays : le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR). L'organisme est responsable de l'infrastructure physique de ces systèmes ainsi que des règlements administratifs, des règles et des normes connexes. Paiements Canada a le devoir de promouvoir l'efficacité, la sûreté et la stabilité des systèmes de paiements au pays, le tout dans l'intérêt des utilisateurs. En 2020, ses systèmes ont compensé et réglé des paiements totalisant plus de 107 billions de dollars, soit au-delà de 420 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque effectués et reçus par la population et les entreprises canadiennes. L'organisme travaille étroitement avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiements du pays afin que le Canada et ses entreprises demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale. Paiements Canada lancera un nouveau système de paiements de grande valeur, Lynx , en 2021 et un système de paiements en temps réel (PTR) , en 2022.

