De généreux Canadiens aident la Monnaie Royale Canadienne à recueillir 600 000 $ pour le club des petits déjeuners





OTTAWA, ON, le 10 mai 2021 /CNW/ - Au cours de la dernière année, des dizaines de milliers de Canadiens ont acheté une Médaille de reconnaissance, aidant ainsi la Monnaie royale canadienne à recueillir 600 000 $ pour le Fonds d'urgence pour la COVID-19 du Club des petits déjeuners. Cette médaille permet de remercier un travailleur essentiel ou une personne spéciale qui a contribué à notre bien-être durant la pandémie de COVID-19. La totalité du produit net de la vente de chaque Médaille de reconnaissance est versée à cette noble cause, et ces médailles, qui peuvent être offertes en guise de remerciement pendant cette période difficile, sont encore en vente sur le site monnaie.ca.

« Il est émouvant de voir le nombre de Canadiens qui ont choisi d'offrir une Médaille de reconnaissance à ceux qui nous ont aidés à faire face à la pandémie, a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Leur gentillesse et leur générosité ont dépassé toutes nos attentes. Grâce à eux, nous avons pu faire un don de 600 000 $ au Club des petits déjeuners et ainsi contribuer à ses efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire. »

Alors que tant de Canadiens n'ont pas pu se serrer dans leurs bras ou se dire « merci » en personne au cours des 13 derniers mois, ces médailles permettent aux gens d'exprimer concrètement leur reconnaissance, tout en contribuant à amasser des fonds pour un organisme qui lutte contre la faim chez les enfants.

La médaille en acier plaqué nickel est dotée d'un aimant afin que son récipiendaire puisse la porter fièrement, en affichant l'une ou l'autre de ses faces gravées.

On y voit, sur une face, l'emblème d'un coeur et d'une feuille d'érable réunis, qui représente l'esprit collectif des Canadiens. Unis ainsi, la feuille d'érable et le coeur symbolisent la solidarité des Canadiens venant en aide aux personnes dans le besoin. Un réseau complexe de micromiroirs recouvrant le coeur crée un effet de pulsation lumineuse qui évoque les battements de coeur du pays.

L'autre face représente l'esprit reconnaissant de notre nation. Le coeur au centre du groupe symbolise les Canadiens qui s'unissent pour remercier nos travailleurs essentiels. Nous saluons leur dévouement et leur bravoure, et le microtexte sous l'image exprime la reconnaissance d'une nation.

Toute l'histoire du projet, y compris des vidéos et des photos, se trouve ici.

Ce symbole de reconnaissance sincère envers les travailleurs essentiels et les héros de tous les jours du Canada peut encore être commandé directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 (Canada) ou le 1-800-268-6468 (États-Unis), ou encore en visitant le site Web de la Monnaie au www.monnaie.ca. On peut aussi se procurer la médaille dans les établissements de Postes Canada participants ou auprès de la TD Canada Trust.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, le Club adopte une approche qui permet d'offrir bien plus qu'un petit déjeuner aux enfants et qui repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 243 500 enfants canadiens dans 1 809 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.

À propos du fonds d'urgence du Club des petits déjeuners

Pour venir en aide aux familles devant composer avec l'insécurité alimentaire durant la pandémie, le Club des petits déjeuners a mis sur pieds un fonds d'urgence, qui a permis de distribuer jusqu'à maintenant plus de 8 millions de dollars à 900 écoles et organismes communautaires à travers le pays. Grâce aux subventions que nous allouons aux organismes locaux, différents moyens de distribution permettent aux familles de recevoir des denrées - certains fournissent des paniers de nourriture, d'autres des sacs à dos remplis de repas préparés, ou encore des sacs à emporter distribués dans les écoles ou même des cartes-cadeaux d'épicerie. De nombreuses solutions ont été créées, chacune adaptée aux besoins et aux capacités de sa communauté. Pour en savoir plus, visitez le clubdejeuner.org.

