Avis aux médias : Assemblée annuelle des actionnaires de Québecor





MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'assemblée annuelle des actionnaires de Québecor (TSX: QBR.A) (TSX:QBR.B) se tiendra le jeudi 13 mai 2021, à 9 h 30. En raison des restrictions imposées par le contexte actuel de la COVID-19, l'assemblée aura lieu exclusivement en ligne, en direct, par webdiffusion vidéo.

À la suite de l'assemblée, les représentants des médias seront invités à un bref point de presse donné par le très honorable Brian Mulroney, président du conseil d'administration de Québecor inc. et Québecor Média inc. ainsi que Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor inc. et Québecor Média inc.

ASSEMBLÉE VIRTUELLE

Date : Jeudi 13 mai 2021 Heure : 9 h 30 Procédure : Connectez-vous en ligne à https://web.lumiagm.com/450090203

*Nous vous recommandons de vous connecter au moins 15 minutes avant le début de l'assemblée.

POINT DE PRESSE

Date : Jeudi 13 mai 2021 Heure : 11 h ou suivant l'assemblée Procédure : RSVP au plus tard le mercredi 12 mai à midi à medias@quebecor.com

*Les médias ayant confirmé leur présence recevront les instructions de connexion par courriel, afin d'accéder au point de presse en visioconférence.

ACCÈS À LA DOCUMENTATION

À la suite de cette assemblée, vous trouverez tous les documents pertinents sur le site web de Québecor , dont le discours du président et chef de la direction ainsi que celui du chef de la direction financière, de même que le rapport d'activité 2020. Une version enregistrée de l'assemblée sera également accessible jusqu'au 10 juin 2021.

