Carmen Electra et JeffBezos4skin déposent la première collection NFT (jetons non fongibles) avec décolleté à vendre





LOS ANGELES, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Carmen Electra a récemment secoué la communauté NFT en annonçant sa première collection NFT en collaboration avec un collectionneur NFT décoré : @Jeffbezos4skin sur TMZ. Elle déposera une série d'oeuvres d'art numérique, dont une sur une, occasion exclusive de posséder une pièce de son corps (zone de décolleté) et de l'utiliser comme toile pour l'art, à des fins promotionnelles ou tout autre message personnalisable, y compris les logos ou les noms d'entreprise. Pour réitérer, ce NFT offrira des biens immobiliers numériques sur le clivage de Carmen Electra que le plus offrant peut personnaliser à sa guise. Ce projet fusionne l'art corporel avec l'art numérique et introduit un nouveau lieu de publicité dans l'espace NFT. De plus, une partie des recettes de cette livraison sera versée à la Fondation de recherche sur le cancer du sein de l'organisme Stand Up To Cancer.

Carmen et son agent Darren Prince, PDG de Prince Marketing Group / Prince Digital Group et son gestionnaire Thaer Mustafa, ont adoré l'idée d'un projet d'art numérique interactif qui offre une valeur personnalisée aux collectionneurs et aux créateurs qui peut vraiment durer éternellement. En outre, ils s'engagent à utiliser leurs réseaux étendus pour commercialiser le 1/1 personnalisable NFT ensemble pour assurer une expérience lucrative pour le gagnant des enchères.

Carmen, une femme bien versée dans l'industrie du divertissement en tant que chanteuse/danseuse découverte par Prince qui est ensuite devenue actrice sur Baywatch et mannequin pour Playboy, est très optimiste à propos des NFTs. Contrairement à la plupart des célébrités qui entrent dans l'espace pour se faire rapidement de l'argent, l'attitude de Carmen envers les NFT est mieux décrite comme optimiste et engagée. À ce sujet, elle a déclaré : « Mes SNF ne sont pas seulement là pour vous éveiller, mais aussi pour vous faire de l'argent, dont vous profiterez pendant beaucoup plus longtemps que mon mariage avec Dennis Rodman. »

Ensemble, Prince, 4skin et Electra ont l'intention de lancer des opportunités NFT plus révolutionnaires similaires à ce qu'ils ont appelé ce projet "Cleavage Real-Estate". Avec la liste impressionnante d'athlètes et de célébrités emblématiques représentés par le Prince Marketing Group, la collection et le savoir-faire de JeffBezos4skin et les nombreux atouts d'Electra, toute personne ayant un oeil pour les NFTs devrait prêter attention. La livraison sera annoncée sur http://carmennft.com .

Suivez @carmensnft et @jeffbezos4skin sur tous les réseaux sociaux pour plus d'informations.

Pour plus d'informations : JeffBezos4skin, JeffBezos4skin@gmail.com

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1505960/Foreskin_inc__Carmen_Electra_and_JeffBezos4skin_Drop_First_NFT_C.jpg

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 06:30 et diffusé par :