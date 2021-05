La CIBC et Goodfood s'associent pour soutenir les héros du secteur des soins de santé de première ligne en leur offrant 100 000 repas





Une initiative de 2,2 millions de dollars permettra de marquer la Journée internationale des infirmières par un geste de gratitude

TORONTO, le 10 mai 2021 /CNW/ - Dans un geste de profond remerciement à l'égard des travailleurs du secteur des soins de santé de première ligne du Canada et de leur engagement inébranlable tout au long de la pandémie, la CIBC et Goodfood ont annoncé aujourd'hui une initiative qui permettra de commencer à livrer 100 000 repas à ces héros communautaires à compter de la Journée internationale des infirmières.

« Au cours de cette année exceptionnelle, les employés de première ligne de notre système de soins de santé ont travaillé sans relâche pour aider ceux qui en avaient besoin, mais leurs efforts pour nous aider ont perturbé leurs vies privées et touché leurs familles », a déclaré Stephen Forbes, vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales. « Ces repas constituent un geste simple pour témoigner de notre gratitude pour tout ce qu'ils ont fait et montrer à nos héros de première ligne à quel point nous apprécions leurs efforts. Nous espérons que ces repas leur procureront un peu de réconfort et de soulagement après avoir passé une longue journée au service des personnes dans le besoin. »

Grâce à l'initiative « Souper au suivant », 100 000 repas seront livrés directement à des hôpitaux de villes et de collectivités de tout le Canada pour que les travailleurs de la santé puissent les rapporter à la maison.

« La pandémie et l'urgence sanitaire actuelles ont mis en lumière les grands défis auxquels sont confrontés nos travailleurs du secteur des soins de santé de première ligne. Il n'a jamais été aussi urgent de soutenir nos travailleurs de première ligne et d'exprimer notre reconnaissance pour le travail incroyable qu'ils accomplissent pour aider les Canadiens », a déclaré Jonathan Ferrari, chef de la direction de Goodfood. « Apporter une contribution à la collectivité est un élément essentiel de Goodfood, et nous nous engageons à faire de notre mieux pour aider. Grâce aux repas que nous offrirons, nous voulons apporter notre contribution et montrer notre reconnaissance pour les efforts inlassables et le dévouement des travailleurs de la santé, qui visent à assurer notre sécurité et notre santé au quotidien. Nous pensons à vous à chaque étape et faisons ce que nous pouvons pour vous aider. »

La Banque CIBC et Goodfood collaboreront pour assurer la distribution des repas à compter du 12 mai. Dans le cadre de cette initiative, des camions Goodfood visiteront des collectivités de tout le Canada pendant quatre semaines afin de livrer des repas et de soutenir nos héros des soins de santé de première ligne.

Les Canadiens sont invités à exprimer leur reconnaissance envers nos héros des soins de santé de première ligne sur les médias sociaux #SouperAuSuivant.

Il s'agit de la toute dernière initiative de soutien de la Banque CIBC à l'égard des travailleurs du secteur des soins de santé de première ligne. En mai 2020, la Banque CIBC lançait le programme Du répit pour nos héros, qui a permis à des Canadiens de nommer des héros de la santé afin qu'ils reçoivent des bons de voyage à utiliser lors de leurs futurs congés. La banque a également mis sur pied le programme de bourses du Fonds CIBC des futurs héros pour aider la prochaine génération de travailleurs de la santé à réaliser leur ambition de faire carrière dans le secteur des soins de santé.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Goodfood Goodfood (TSX:FOOD) est une entreprise d'épicerie en ligne de premier plan du Canada. Elle offre des solutions de repas frais et des articles d'épicerie qui permettent à ses clients de tout le Canada de savourer facilement de délicieux repas à la maison tous les jours. Goodfood a pour vision d'être dans chaque cuisine tous les jours en permettant à ses utilisateurs de planifier leur épicerie et leurs repas en quelques minutes. Les clients de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu'à des prix exclusifs grâce à son infrastructure et à sa technologie de services directs aux consommateurs de premier plan, qui éliminent le gaspillage alimentaire et les frais généraux élevés de la vente au détail. C'est à Montréal, au Québec, que se trouvent les principales installations de production et bureaux administratifs de la société. Celle-ci dispose également de cinq autres installations de production au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Une septième installation de production est actuellement en construction en Ontario. Au 28 février 2021, Goodfood comptait 319 000 abonnés actifs. www.makegoodfood.ca

