Une couverture qui favorise la gestion des maladies chroniques : Croix Bleue Medavie lance un programme exclusif de gestion du diabète





Les adhérents peuvent bénéficier d'un accès exclusif à un programme numérique intégré et à un service d'encadrement qui soutient les personnes atteintes de diabète et de maladies connexes, ou à risque de développer ces maladies.

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le diabète est l'une des maladies chroniques dont la croissance est la plus rapide au Canada1, avec plus de 11 millions de personnes qui en sont atteintes.2 Pour répondre à ce problème de santé croissant, Croix Bleue Medavie a lancé le Programme de gestion du diabète, une solution de santé numérique qui intègre un encadrement personnalisé, la livraison à domicile de bandelettes de test et le suivi de la glycémie pour aider les adhérents qui souffrent de diabète, de prédiabète, d'hypertension artérielle ou d'hypercholestérolémie.

Les recherches montrent que la plupart des Canadiens (70 %) considèrent que les soins virtuels représentent l'avenir, et que la demande pour des services de soins virtuels plus conviviaux est en hausse.3 En effet, les soins virtuels peuvent apporter un soutien indispensable aux personnes atteintes de maladies chroniques, comme le diabète, qui doivent souvent consulter un professionnel de la santé plusieurs fois par année.4

Le Programme de gestion du diabète, accessible par l'entremise de la plateforme numérique Connexion santé de Croix Bleue Medavie, offre aux adhérents un accès exclusif au programme Accu-ChekMD + Soins360 : votre coach santé, conçu en collaboration avec Roche Canada Soins du diabète et Ellerca Health pour contribuer à l'amélioration de la santé des personnes atteintes de diabète et de maladies connexes. Le programme offre :

Les services d'une personne-ressource qui pourra accueillir les adhérents, leur expliquer les caractéristiques du programme et le processus d'inscription et les aider à installer l'application.

Un glucomètre Accu-Chek MD Guide compatible avec la technologie BlueTooth MD , des bandelettes de test et des lancettes, le tout livré par la poste.

compatible avec la technologie BlueTooth , des bandelettes de test et des lancettes, le tout livré par la poste. Des bandelettes de test, selon les besoins, livrées automatiquement au domicile de la personne avant que celles-ci ne soient épuisées, permettant de réduire potentiellement les coûts associés aux fournitures pour les régimes d'assurance.

Un plan personnalisé établi en collaboration avec l'équipe de professionnels et de coachs en santé du programme, formée d'éducateurs en diabète agréés, d'infirmières autorisées, de diététiciens agréés et de psychologues ou conseillers agréés.

Un accès illimité à une équipe de coachs santé spécialisés au moyen de l'application mobile par vidéoconférence, appel téléphonique ou messagerie texte.

Un suivi de la santé par l'entremise de l'application mobile, qui tire des données directement de l'outil de suivi.

Le Programme de gestion du diabète s'inscrit dans la volonté de Medavie à offrir aux adhérents un accès à des outils virtuels pour les aider à gérer leur santé globale, tout en créant des solutions novatrices pour la gestion des maladies chroniques, comme le diabète, qui peuvent faire grimper les coûts des régimes d'assurance. Le programme est offert dans le cadre de la garantie Gestion des maladies chroniques, qui rembourse les services des ressources spécialisées en santé pulmonaire, en santé cardiaque, en cessation du tabac et en gestion du diabète.

Citations

«?Le diabète est une maladie chronique exigeante pour laquelle il faut surveiller constamment son alimentation et sa glycémie et s'astreindre à une routine quotidienne souvent difficile?», explique Marc Avaria, vice-président, Gestion des produits et de l'invalidité, à Croix Bleue Medavie. «?Notre Programme de gestion du diabète est conçu pour améliorer le bien-être des personnes qui vivent avec le diabète ou qui sont à risque de le développer, dans le confort de leur foyer. Il fait partie de notre approche globale visant à faciliter l'accès à l'éducation et aux soins pour aider les personnes à gérer les maladies chroniques, tout en équilibrant les coûts et la durabilité des régimes.?»

«?Chez Roche Soins du diabète, nous sommes déterminés à offrir des solutions de gestion du diabète intégrées et personnalisées aux Canadiens atteints de diabète?», déclare Jade Dagher, responsable de la sous-région Canada, Australie et Nouvelle-Zélande pour Roche Soins du diabète. «?Cette collaboration avec Croix Bleue Medavie contribue à la réalisation de notre mission, qui est de procurer la tranquillité d'esprit aux personnes vivant avec le diabète, en les aidant à moins s'inquiéter de leurs routines de traitement quotidiennes et à profiter pleinement de la vie.?»

«?Nous savons que les personnes vivant avec le diabète et d'autres maladies chroniques sont à la recherche de moyens pour gérer leur santé plus efficacement?», indique Daniel Yeboah, fondateur et directeur général d'Ellerca Health. «?Grâce à la technologie, la convivialité et le soutien personnalisé de la solution Soins360MD, à notre clinique virtuelle du diabète et au Programme de gestion du diabète de Croix Bleue Medavie, nous aurons la possibilité de donner à encore plus de Canadiens les moyens de reprendre le contrôle de leur santé.?»

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer plusieurs programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de santé qui a à coeur d'améliorer la santé des Canadiens.

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada. En tant qu'organisation sans but lucratif, Medavie est fière de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

RÉFÉRENCES

1- Diabète Canada (en anglais seulement) LMC and Diabetes Canada launch Canadian Diabetes Prevention Program. Accessible au : https://www.diabetes.ca/media-room/press-releases/lmc-and-diabetes-canada-launch-canadian-diabetes-prevention-program#:~:text=%E2%80%9CDiabetes%20continues%20to%20be%20one,Angelo%2C%20CEO%2C%20LMC%20Healthcare 2- Diabète Canada. Le diabète au Canada : Document d'information. 2020. Accessible au : https://www.diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Advocacy-and-Policy/Backgrounder/2020_Backgrounder_Canada_French_FINAL.pdf 3- Environics Research. La position des Canadiens et des Canadiennes à l'égard des soins de santé et de la télémédecine. 2020. Accessible au : https://www.dialogue.co/fr/position-des-canadiens-soins-de-sante-et-telemedecine 4- Diabète Canada (en anglais seulement). Digital Diabetes Care. Accessible au : https://www.diabetes.ca/managing-my-diabetes/stories/digital-diabetes-care-1

SOURCE Croix Bleue Medavie

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 06:00 et diffusé par :