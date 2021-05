Semaine des thérapeutes conjugaux et familiaux 2021 - Des services de thérapie conjugale et familiale accessibles pour tous





MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Depuis un peu plus d'un an, les familles et couples du Québec sont mis à rude épreuve par la pandémie et les mesures contraignantes qu'elle impose. À l'occasion de la Semaine des thérapeutes conjugaux et familiaux 2021 qui a lieu du 10 au 16 mai sous le thème Avant tout, l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux (l'Ordre) demande au ministre de la Santé et des Services sociaux que les familles et les couples québécois aient accès, à travers le réseau public de santé et de services sociaux, à la thérapie conjugale et familiale pour les aider à surmonter des difficultés relationnelles avec leurs proches.

Alors que les thérapeutes conjugaux et familiaux (T.C.F.) soulignent cette année vingt ans au sein de l'Ordre et du système professionnel et que leur compétence est reconnue de tous, deux conditions doivent être réunies pour qu'ils puissent exercer pleinement leur rôle auprès des couples et des familles qui en ont besoin : la reconnaissance de leur titre au sein du réseau de la santé et des services sociaux et le développement de nouveaux programmes universitaires permettant d'assurer le développement de cette profession.

Avant tout, reconnaître le titre dans le réseau et développer des programmes universitaires

Devant l'ampleur des besoins des familles et des couples, l'Ordre presse le gouvernement du Québec de mettre en place les conditions gagnantes au développement de la profession de thérapeute conjugal et familial.

« Dans la majorité des cas, les T.C.F. exercent en dehors du réseau de la santé et des services sociaux, de façon autonome en région métropolitaine, et leur nombre se maintient à près de 300 depuis leur intégration à l'Ordre. Les cohortes formées à l'Université McGill, qui propose le seul programme de maîtrise en thérapie conjugale et familiale au Québec, ne font que compenser les départs à la retraite », explique Pierre-Paul Malenfant, président de l'Ordre.

« Il est temps que les choses bougent au bénéfice de la population québécoise. Les T.C.F. doivent être en mesure d'accompagner couples et familles en première ligne. Ils pourront ainsi contribuer à soutenir les parents, incluant ceux en situation de vulnérabilité, à travers le réseau public, notamment les guichets de proximité des CLSC, tel que recommandé dans le rapport de la Commission Laurent », ajoute-t-il.

L'Ordre enjoint le ministère de la Santé et des Services sociaux à créer officiellement le titre d'emploi de T.C.F., ce qui leur permettra d'exercer dans le réseau public à ce titre. Ce faisant, il générera des milieux de stage pour les étudiants et permettra à de nouveaux programmes universitaires en thérapie conjugale et familiale de voir le jour.

« Avec une reconnaissance du titre d'emploi, on pourrait donc augmenter le bassin de professionnels et assurer une meilleure répartition régionale de leur expertise, » poursuit M. Malenfant. « Devant les listes d'attente qui s'allongent et les besoins grandissants des familles et des couples en termes d'accompagnement psychosocial, le gouvernement ne peut plus se priver des thérapeutes conjugaux et familiaux. Plus que jamais, les décideurs doivent comprendre que lorsque les couples et les familles du Québec vont mal, ce sont toutes les sphères de la société qui en sont affectées » conclut, M. Malenfant.



Avant tout, une série de messages vidéo pour aller à la rencontre des thérapeutes conjugaux et familiaux

L'Ordre invite le public à aller à la rencontre des thérapeutes conjugaux et familiaux grâce à deux capsules vidéo réalisées par les Productions Chaumont sous la thématique Avant tout. Les messages feront l'objet d'une campagne publicitaire dans les médias sociaux et sur certains sites de rattrapage télévisuel en mai 2021, et pourront être visionnés sur le site avanttout.ca dès aujourd'hui.

À propos des thérapeutes conjugaux et familiaux

Les T.C.F. sont des experts des difficultés conjugales, familiales et relationnelles. Ils sont les professionnels tout désignés pour aider les familles à composer avec des troubles de comportement d'enfants et d'adolescents, des problèmes relationnels entre parents et enfants ou pour accompagner les couples qui éprouvent des problèmes de communication, qui vivent des conflits ou qui font face à une séparation. La thérapie conjugale et familiale étant une forme de psychothérapie, les T.C.F. détiennent également un permis de psychothérapeute pour la pratiquer.

À propos de l'OTSTCFQ

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe près de 15 000 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux oeuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les thérapeutes conjugaux et familiaux exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome.

Fiche technique - La campagne Avant tout

Fiche technique - Données factuelles sur la thérapie conjugale et familiale au Québec

Liens connexes

https://www1.otstcfq.org

https://www1.otstcfq.org/avanttout/

SOURCE Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 06:00 et diffusé par :