AgriRÉCUP : Publication du rapport annuel 2020, progrès réalisés en collecte des déchets agricoles pour leur recyclage





ETOBICOKE, Ontario, 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La semaine dernière, AgriRÉCUP a publié son rapport annuel 2020. Il souligne la performance de ses programmes permanents et de ses projets pilotes. Ceux-ci visent la récupération des produits agricoles et des emballages usagés pour les recycler ou les éliminer de façon responsable d'un point de vue écologique.



Les chiffres de récupération présentés dans le rapport montrent clairement que les agriculteurs canadiens utilisent les programmes environnementaux. Ce geste les aide à gérer les déchets agricoles comme les contenants de pesticides et d'engrais, les sacs-silos à grains, la ficelle utilisée pour presser le foin. Les producteurs agricoles peuvent aussi rapporter les pesticides périmés ou ceux dont ils ne veulent plus. Il en va de même pour les médicaments périmés destinés au bétail et aux chevaux. S'y ajoutent les sacs de semences, de pesticides, et autres, pour autant qu'ils aient accès à ces programmes.

Malgré les difficultés d'une année dominée par les restrictions de la pandémie causée par la COVID-19, les agriculteurs ont rapporté plus de 5,5 millions de bidons de pesticides et d'engrais de 23 litres et moins. Ce chiffre correspond à celui de 2019, où aucune pandémie n'est venue perturber les dates d'ouverture des lieux de collecte. La collecte de 2020 a porté à plus de 137,4 millions le nombre total de bidons récupérés aux fins de recyclage depuis le début du programme en 1989.

Placés bout à bout, ces contenants feraient 1,3 fois le tour de la terre à l'équateur. Le recyclage de ces contenants donne une seconde vie aux plastiques sous forme de tuyaux de drainage.

De plus en plus, les producteurs agricoles des provinces des Prairies utilisent des sacs-silos à grains en plastique pour l'entreposage temporaire des céréales. En Saskatchewan, un programme provincial réglemente le recyclage des sacs-silos à grains. La quantité rapportée a doublé pour atteindre 2?536 tonnes depuis la création du programme réglementé en 2018. Parmi les utilisateurs des sacs-silos à grains, 59 % déclarent les recycler.

Depuis le lancement de projets pilotes par AgriRÉCUP au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, nous comptons 6?900 tonnes de plastiques recyclés (sacs-silos à grains, ficelle, pellicule de plastique agricole).

Dans l'est du Canada, en 2020, la collecte de sacs vides (semences, pesticides, fertilisants) atteint un peu moins de 421?000 kg rapportés. Il s'agit d'une baisse d'environ deux pour cent par rapport aux chiffres de 2019. L'ouverture plus tardive (en juillet au lieu de début mai à cause de la COVID-19) par les détaillants de produits agricoles des sites de collecte de l'est du Canada explique fort probablement cette légère baisse. La collecte de ces sacs conduit à leur élimination selon des méthodes respectueuses de l'environnement.

La collecte des pesticides et des médicaments périmés (santé animale) témoigne de l'engagement d'AgriRÉCUP d'aider les producteurs à gérer ces produits de façon responsable. Mené en partenariat avec l'Institut canadien de la santé animale, ce programme fournit un service essentiel aux producteurs agricoles. Il leur permet d'apporter aux sites de collecte d'AgriRÉCUP les pesticides non désirés, périmés, de même que les médicaments (bétail et chevaux) du même genre. Il s'agit d'une collecte triennale tenue en rotation dans différentes régions partout au Canada. En 2020, les agriculteurs de l'île de Vancouver et de la vallée du Fraser en Colombie-Britannique, ceux du sud de la Saskatchewan, du Québec et de l'Île-du-Prince-Édouard ont rapporté ces matériaux lors des événements de collecte. Au total, après leur collecte, les plus de 298?000 kg de pesticides périmés et 3?380 kg de médicaments périmés pour animaux de ferme ont pris la route. Un transporteur de déchets agréé les a acheminés vers des installations spécialisées pour élimination sécuritaire.

En Alberta, au Manitoba et au Québec des projets pilotes concentrés sur la collecte (sacs-silos à grains, pellicule de plastique d'enrubannage pour balles et pour ensilages, ficelle) ont permis de recueillir l'information sur : les niveaux de participation, les systèmes de collecte et le développement du marché final. Cette information aidera AgriRÉCUP à étendre ces programmes aux autres régions du Canada. AgriRÉCUP ciblera d'abord les endroits où ces programmes auront le plus grand impact sur la gestion efficace des déchets agricoles non organiques générés par les fermes canadiennes.

«?Les programmes d'AgriRÉCUP financés par l'industrie donnent aux agriculteurs des options pour gérer les déchets agricoles de façon responsable au présent et pour les générations futures.?» de dire Barry Friesen, directeur général d'AgriRÉCUP. Il ajoute : «?Notre objectif est d'aider les agriculteurs à réduire la quantité de déchets générés à la ferme. Nous leur proposons des programmes qui les aident à alimenter l'économie circulaire. Ils recyclent ces matériaux au lieu de les envoyer aux sites d'enfouissement.?»

Pour des renseignements sur les programmes d'AgriRÉCUP, veuillez visiter cleanfarms.ca

AgriRÉCUP est l'organisme de l'industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et les produits en plastique de l'industrie. AgriRÉCUP est financé par ses membres actifs dans les secteurs de la protection des cultures, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires et des sacs-silos à grains. AgriRÉCUP occupe des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de- Montarville (Québec).

AgriRÉCUP.ca



Personne-ressource : Christine Lajeunesse, directrice régionale, est du Canada, 450-804-4460, lajeunessec@agrirecup.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible ici: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0441802b-c8c3-4873-b156-9431c4bab847/fr

Communiqué envoyé le 10 mai 2021 à 06:00 et diffusé par :