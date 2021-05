Ninepoint va compenser entièrement l'empreinte carbone du FNB Bitcoin Ninepoint





TORONTO, 10 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») est heureuse d'annoncer aux investisseurs qui recherchent une exposition au Bitcoin, mais qui sont également attirés par les occasions de placement qui respectent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), qu'ils peuvent désormais obtenir une exposition neutre en carbone au Bitcoin par le biais du FNB Bitcoin Ninepoint (le « Fonds »).



« Ninepoint est fière d'être un leader éclairé novateur dans le domaine des placements », a déclaré John Wilson, codirecteur général et associé directeur de Partenaires Ninepoint. « En compensant l'empreinte carbone de notre FNB Bitcoin, nous respectons notre engagement à offrir aux investisseurs de meilleurs moyens de diversifier leurs portefeuilles. »

La croissance rapide de Bitcoin a suscité certaines inquiétudes quant à l'empreinte carbone liée à l'exploitation minière de la cryptomonnaie. Pour résoudre ce problème, Ninepoint s'est associé à CarbonX, qui, par le biais de sa marque de longue date Zerofootprint®, fournit des services d'analyse des émissions de carbone et de compensation des émissions de carbone. CarbonX, ainsi que le Crypto Carbon Ratings Institute, une autorité de premier plan qui fournit des estimations scientifiques de la consommation d'énergie et de l'impact environnemental des cryptomonnaies, fourniront l'analyse de l'empreinte carbone et des solutions de compensation de carbone pour le Fonds en ayant recours à des compensations de carbone de projets qui répondent aux normes mondiales les plus élevées.

Plus précisément, par le biais de cette entente, Ninepoint soutient divers projets de conservation de la forêt amazonienne qui, en plus d'empêcher le rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, contribuent tous aux objectifs de développement durable des Nations Unies, ce qui a un impact positif direct sur la vie des populations locales de la région.

En compensant entièrement l'empreinte carbone du Fonds, Ninepoint offre à tous les investisseurs soucieux de l'avenir de la planète un choix viable pour allouer une partie de leur portefeuille aux bitcoins.

Tous les coûts de compensation de l'empreinte carbone du Fonds seront payés par le gestionnaire, Ninepoint, à partir de ses frais de gestion, et non par les porteurs de parts du Fonds.

« Le Bitcoin est à la fois une catégorie d'actifs en croissance rapide et une technologie financière de plus en plus importante. Nous devons tous faire notre part pour que le Bitcoin se développe de manière plus durable. Ninepoint montre au monde une façon de le faire », a déclaré Alex Tapscott, directeur général du Groupe des actifs numériques chez Ninepoint. « Les investisseurs veulent de plus en plus de véritables solutions ESG pour leurs portefeuilles, sans pour autant sacrifier la diversification. Je pense que le FNB Bitcoin Ninepoint offre le meilleur des deux mondes et pourrait être un modèle pour notre secteur. »

Avant sa conversion approuvée par les porteurs de parts en un fonds négocié en bourse, le FNB Bitcoin Ninepoint était un fonds d'investissement à capital fixe avec plus de 300 millions de dollars d'actifs. Le FNB Bitcoin Ninepoint se négocie à la Bourse de Toronto (« TSX ») en dollars américains sous le symbole « BITC.U » et en dollars canadiens sous le symbole « BITC ».

Établie à Toronto, Ninepoint est l'une des principales sociétés de gestion de placements non traditionnels au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d'accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies non traditionnelles, notamment des actions nord-américaines, des actions mondiales, des actifs réels et des revenus alternatifs. Groupe des actifs numériques Ninepoint est une division de Partenaires Ninepoint.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant le FNB Bitcoin Ninepoint, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou par courriel à l'adresse invest@ninepoint.com.

