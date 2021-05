Pour la première fois de son histoire, Phillips acceptera un règlement en cryptomonnaie pour une oeuvre d'art physique, « Laugh Now Panel A » de Banksy





HONG KONG et SHANGHAI, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Phillips est heureuse d'annoncer qu'elle acceptera la cryptomonnaie comme autre option de paiement pour l'oeuvre Laugh Now Panel A de Banksy (estimation : 22 000 000 ? 32 000 000 dollars de Hong Kong / 2 820 000 ? 4 100 000 dollars américains), qui sera proposée lors de la vente 20th Century & Contemporary Art Evening Sale organisée en collaboration avec Poly Auction. Les deux maisons ont lancé cette semaine, à Pékin, les avant-premières de la tournée en Asie. Une exposition s'ouvre aujourd'hui à Shanghai, puis se rendra à Shenzhen, Taipei, Taichung et Hong Kong, avant les enchères qui se tiendront du 7 au 8 juin.

C'est la première fois qu'une grande maison de vente aux enchères en Asie accepte le Bitcoin ou l'Ether comme option de paiement pour une oeuvre d'art physique. Cela fait suite au succès de la vente inaugurale NFT de REPLICATOR, le NFT multigénérationnel de Mad Dog Jones, vendu pour plus de 4 millions de dollars américains en avril. Les enchères de Laugh Now Panel A seront menées en dollars de Hong Kong, et l'acheteur qui aura remporté la vente aura la possibilité de verser la somme du prix d'adjudication ainsi que la prime de l'acheteur avec de la cryptomonnaie dans le portefeuille de la société via la plateforme Coinbase.

Laugh Now Panel A, 2002, provient de la célèbre série Laugh Now de l'artiste anonyme et militant social Banksy. Au cours des deux dernières décennies, le travail de Banksy a suscité à la fois éloges et controverses, et plus qu'aucune autre, l'oeuvre Laugh Now Panel A suscite à la fois intérêt et renommée. Elle dépeint un singe solitaire, portant un panonceau à la manière d'un homme-sandwich sur lequel figure une note parfaitement claire : « Laugh now, but one day we'll be in charge » (Riez maintenant, mais un jour nous serons aux commandes).

La vente aux enchères en direct sera diffusée en continu sur Phillips.com et l' application Phillips , ainsi que sur l'application Poly Auction et le programme WeChat Mini.

Ventes de printemps 20th Century & Contemporary Art and Design

Vente en journée : Lundi 7 juin, 11 h 00 | Vente en soirée : Mardi 8 juin, 18 h 00

Lieu : JW Marriott, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong

