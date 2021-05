Soliton Systems et 5G Hub unissent leurs forces pour une démonstration de commande à distance d'une voiture de course avec la 5G





- Commande à distance d'une voiture de course avec la 5G

- Présentation de 5G Hub, Ericsson et VodafoneZiggo

AMSTERDAM, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Soliton Systems, un important fournisseur de solutions de streaming à très faible latence sur les réseaux cellulaires, a annoncé une présentation presque inconcevable visant à montrer la commande à distance d'une voiture de course avec la 5G.

Soliton Systems, en collaboration avec VodafoneZiggo et Ericsson Telecommunication dans le cadre de l'initiative 5G Hub visant à présenter des applications futuristes, feront une démonstration de commande à distance d'une voiture de course. La voiture sera télécommandée par l'entremise d'un flux vidéo en direct à l'aide de la 5G.

Go Ito, directeur commercial de Soliton Systems Europe explique la manoeuvre : « Avec 5G Hub, nous voulons montrer quelque chose de spectaculaire qui pourrait réellement démontrer la fiabilité et les capacités de nos unités à très faible latence pour le streaming en direct combiné à la puissance de la 5G. Selon nous, le meilleur moyen de mettre en évidence nos compétences est de télécommander une voiture de course à grande vitesse. Un retard, même de quelques millisecondes seulement, ou la perte du signal vidéo pourrait s'avérer catastrophique. »

La technologie avancée de codage de Soliton Systems, adoptant le protocole de transmission RASCOW2 sécurisé de l'entreprise, utilise plusieurs réseaux simultanément pour améliorer la connectivité et la redondance, concrétisant ainsi ce qui aurait traditionnellement été du domaine des films de science-fiction. Des manoeuvres comme la conduite à distance, la commande à distance de machinerie lourde, le contrôle à distance de drones et la chirurgie à distance pourraient toutes devenir des phénomènes normaux.

Edwin Dijkstra, architecte de solutions chez Ericsson, a déclaré : « Soliton contribue grandement à l'écosystème de 5G Hub. Notre partenariat nous permet de présenter ensemble des applications futuristes à faible latence. 5G Hub aspire à devenir un incubateur pour les nouvelles technologies et notre ambitieuse démonstration de commande à distance d'une voiture de conduite l'aidera à y parvenir. »

À propos de 5G Hub : - 5G Hub est un consortium de quatre pères fondateurs : VodafoneZiggo, Ericsson, Brainport Development et High-Tech Campus. Établi à High-Tech Campus Eindhoven, 5G Hub dispose d'un laboratoire de test, d'installations d'entraînement et d'un studio de démonstration doté des capacités 5G et de l'Internet des objets offrant des possibilités d'explorer et de co-développer de nouvelles technologies basées sur la 5G. Pour en savoir plus, consultez le site www.5ghub.nl.

À propos de Soliton Systems : - Établie au Japon, Soliton Systems possède des bureaux dans le monde entier et fabrique divers produits d'encodage vidéo et de sécurité. Les télédiffuseurs intelligents de la série Zao sont utilisés par les opérateurs de télécommunications dans le cadre des nouvelles applications commerciales de la 5G et par les fabricants pour des projets de téléopération. www.solitonsystems.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1504635/Soliton_Systems.jpg

