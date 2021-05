Avis aux médias - Conférence de presse concernant la création d'installations temporaires pour les CPE





QUÉBEC, le 9 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, procédera à une annonce concernant la création d'installations temporaires.

Pour l'occasion, il sera accompagné du maire de Bonaventure, M. Roch Audet, de la directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance,

Mme Geneviève Bélisle, et de la directrice du CPE de la Baie, Mme Julie Dalpé.

Consignes pour participer à l'événement

Considérant le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 et les consignes sanitaires en vigueur, l'événement médiatique se déroulera à distance, sur la plateforme Zoom.

Si vous êtes un représentant d'un média et que vous souhaitez participer à l'événement virtuel, vous devez vous inscrire au préalable, d'ici le 10 mai à 8 h, en écrivant à : relationsmedias@education.gouv.qc.ca. Les informations pour vous connecter à la conférence de presse virtuelle vous seront envoyées par la suite.

DATE : Le lundi 10 mai 2021



HEURE : 9 h

Connexion des participants dès 8 h 30



LIEU : Plateforme Web Zoom

