Québec solidaire propose une aide au logement pour les étudiants

le 9 mai 2021 - Le député de Laurier-Dorion et porte-parole solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, demande une bonification urgente de l'Aide financière aux études de 100 $ par mois pour les étudiants ne résidant pas chez leurs parents....

BlockBank tire parti de l'intelligence artificielle (IA) en l'ajoutant au système bancaire traditionnel et au système financier décentralisé, ce qui rend l'ensemble de l'écosystème plus sûr, privé et décentralisé. La plateforme sera alimentée par...