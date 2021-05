BlockBank offre son expertise en matière d'intelligence artificielle au secteur des cryptomonnaies





LONDRES, 8 mai 2021 /PRNewswire/ -- BlockBank tire parti de l'intelligence artificielle (IA) en l'ajoutant au système bancaire traditionnel et au système financier décentralisé, ce qui rend l'ensemble de l'écosystème plus sûr, privé et décentralisé. La plateforme sera alimentée par l'IA, ce qui signifie qu'elle surveillera et comprendra l'intelligence sociale, l'atténuation des risques, l'analyse, les transactions en lots et les contrats intelligents.

BlockBank vise à élargir la base de connaissances des utilisateurs et à renforcer leur pouvoir décisionnel. Le secteur des cryptomonnaies, bien qu'il regorge d'occasions de réaliser des profits importants, comporte aussi des inconvénients. Investir dans ce secteur entraînera de grands risques, compte tenu de sa complexité et de la volatilité de son marché. En tant que plateforme axée sur les utilisateurs, BlockBank vise à leur offrir les bons renseignements alimentés par des pratiques d'analyse et de gestion des risques fondées sur l'IA.

BlockBank travaille actuellement à fournir un portail en monnaies fiat intégré et à donner accès à un portefeuille non dépositaire et multichaîne permettant aux utilisateurs de conserver leurs cryptomonnaies. Parmi les services et les possibilités qui seront offerts par BlockBank, mentionnons l'analyse du marché en temps réel, la consultation automatisée, l'exécution des opérations, la prévision des prix, les recommandations de stratégies de rémunération et le suivi financier.

Outils intelligents pour le secteur des cryptomonnaies

BlockBank a pour mission de faire de l'utilisateur quotidien un trader intelligent. L'application part du principe que les utilisateurs quotidiens ont moins de connaissances sur les nuances des plateformes financières décentralisées et de leurs fonctionnalités, y compris les contrats intelligents. En outre, le manque de soutien à la clientèle et la tokenomie inéquitable rendent également les décisions de négociation difficiles pour les utilisateurs de base.

BlockBank a signé un partenariat exclusif avec SKAEL pour introduire l'intelligence artificielle dans l'écosystème des cryptomonnaies. SKAEL a travaillé avec de nombreuses grandes entreprises pour instaurer l'hyperautomatisation. Son objectif est d'aider les organisations à gagner du temps et à produire des résultats efficaces dans un court délai. À l'heure actuelle, Google, Oracle, Asurion et de nombreuses autres entreprises importantes utilisent les services de SKAEL.

Le but de la collaboration entre BlockBank et SKAEL est d'introduire un modèle unique d'intelligence artificielle dans l'espace des blockchains. BlockBank veut fournir un produit d'IA exceptionnel capable de résoudre certains problèmes dans l'espace des blockchains.

L'entreprise a récemment lancé son IdO, qui a battu tous les records, en offrant le token BBANK en tant que cryptomonnaie native de la plateforme BlockBank. En outre, en fonction de l'échelon, les utilisateurs peuvent obtenir un rendement annuel supplémentaire.

Contact pour les médias

Nolvia Serrano

Adresse e-mail ? nolvia@blockbank.ai

Photo ? https://mma.prnewswire.com/media/1505289/BlockBank.jpg

Communiqué envoyé le 8 mai 2021 à 14:19 et diffusé par :