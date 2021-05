Berkshire Hathaway HomeServices Québec célèbre sa première année d'opérations





Berkshire Hathaway HomeServices Québec, qui fait partie de l'un des plus grands réseaux mondiaux de franchise de courtage immobilier au monde, avec plus de 50000 courtiers répartis dans 1500 bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Moyen- Orient et en Inde, célèbre sa première année d'opération.

Contrairement à d'autres franchises internationales dans e réseau où les entreprises existantes se convertissent à la bannière, la maison de courtage québécoise était une start-up. « Lors de mon premier appel en novembre 2019, j'avais une vision et un plan », déclare Sacha Brosseau, fondateur et président ? directeur générale de l'entreprise. « Ayant été dans ce secteur pendant plus de 15 ans, je voulais apporter à la province quelque chose que je croyais que le public avait besoin et méritait ; une bannière internationale hautement respectée qui peut desservir tous les segments du marché sans aucun doute où les courtiers travaillent en collaboration et font partie intégrante du succès de chacun. »

Pour Brosseau, la culture est l'un des aspects les plus importants de sa boîte de courtage, désignant chaque personne au sein de l'organisation comme un « membre de la famille ». En avril 2020, avant son lancement en mai, il a invité ses amis de longue date et anciens collègues, Gabriele Di Iorio (directeur du courtage) et John Di Pietro (directeur du développement), à se joindre à lui pour diriger la nouvelle agence. La « famille » a depuis augmenté de manière sélective au cours des douze derniers mois et s'est fait un nom en tant que firme de courtage réputé et axé sur les résultats avec des ventes importantes dans les marchés clés de l'île de Montréal et des environs, avec des plans d'expansion dans d'autres marchés dans la province dans les années à venir. « Notre plan est de croître de manière très sélective dans la province. Nous ne serons jamais plus de 100 courtiers principaux au Québec, et je préfère que nous prenions notre temps pour sélectionner les bonnes personnes dans les bons marchés plutôt que de précipiter nos décisions et de diluer notre offre en étant axé sur le volume. »

« L'année dernière, alors que nous cherchions à étendre notre présence mondiale en Amérique du Nord, le Québec faisait partie de notre vision », a déclaré Michael Jalbert, vice-président et directeur du développement des affaires chez Berkshire Hathaway HomeServices. « Sacha Brosseau n'est pas seulement aligné sur nos valeurs fondamentales de confiance, d'intégrité, de stabilité et de longévité, il possède également la passion et l'inspiration nécessaires pour bâtir l'une des agences de courtage les plus prospères au Québec. Ayant eu à naviguer à travers une année d'inconnues, ce que Sacha et son équipe ont fait est tout simplement incroyable et servira sans aucun doute d'inspiration à l'ensemble de notre réseau. Nous sommes ravis que Sacha et son équipe fassent partie du réseau Berkshire Hathaway HomeServices et sommes impatients de voir le succès qu'ils continueront de créer. »

« Dans mon expérience au sein de l'industrie, avec une vue intérieure des opérations de milliers d'entreprises et ayant interagi avec des dizaines de milliers de professionnels de l'immobilier, vous pouvez toujours anticiper le succès, puis mesurer les résultats obtenus, par un marqueur unique; la qualité du leadership à la tête d'une organisation », a déclaré Chris Stuart, president et chef de la direction de Berkshire Hathaway HomeServices. « C'est exactement ce que Sacha Brosseau et toute l'équipe de Berkshire Hathaway HomeServices Québec ont démontré et livré. Je ne pourrais pas être plus fier d'être associé à eux. »

Alors qu'elle célèbre une première année d'opérations réussie, l'équipe du Québec est non seulement enthousiasmée, mais confiante quant à l'avenir de la firme. « Notre force réside dans nos courtiers et nos alliances. Il s'agit d'une entreprise basée sur les relations, et nous travaillons dur pour maintenir ces relations là où nous les avons ; au niveau local, national et international. »

Pour en savoir plus, visitez: http://www.bhhsquebec.ca

About Berkshire Hathaway HomeServices Québec

Berkshire Hathaway HomeServices Québec est une franchise indépendante de Berkshire Hathaway HomeServices, l'un des réseaux de franchise de courtage immobilier résidentiel qui connaît une croissance la plus rapide au monde, avec plus de 50000 professionnels de l'immobilier dans 1500 bureaux aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient et en Inde, et plus de 138 milliards de dollars USD en volume de ventes immobilières. La société opère exclusivement dans toute la province, dont les propriétaires ont plus de 30 ans d'expérience combinée dans l'immobilier local, national et international.

À propos de Berkshire Hathaway HomeServices

Berkshire Hathaway HomeServices est l'un des réseaux de franchise de courtage immobilier résidentiels qui connaît une croissance la plus rapide au monde, avec plus de 50000 professionnels de l'immobilier dans 1500 bureaux aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Inde, et plus de 138 $ milliards de dollars USD en volume de ventes immobilières. Le réseau, parmi les rares organisations confiées à utiliser le nom de renommée mondiale Berkshire Hathaway, apporte au marché immobilier un marque définitive de confiance, d'intégrité, de stabilité et de longévité.

Communiqué envoyé le 8 mai 2021 à 08:05 et diffusé par :