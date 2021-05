Gagnants du prix Best-in-Class annoncés dans le rapport 2021 Retail Sales Execution Vendor Panorama de POI : Customertimes se démarque trois fois





NEW YORK, 7 mai 2021 /CNW/ - L'entreprise Customertimes est fière d'annoncer que l'organisme Promotion Optimization Institute (POI) lui a octroyé trois prix Best-in-Class pour l'exécution des ventes et le suivi dans le domaine des biens de consommation de détail, dans les catégories suivantes : vente guidée, présentations interactives destinées aux clients et ludification. L'organisme a évalué 17 fournisseurs de premier plan, afin d'aider les partenaires du secteur de la fabrication et de la vente au détail à se familiariser avec les options de services technologiques qui peuvent améliorer les résultats des campagnes promotionnelles et favoriser une croissance rentable.

Customertimes s'est démarquée par la solidité de ses solutions, notamment CT Mobile, CT Presenter, CT Vision, CT Sign, CT Scan, CT Pharma CPG et CT Orders. Les solutions sont reconnues pour leurs capacités polyvalentes, flexibles et personnalisables, ainsi que pour leur capacité à fournir des analyses exceptionnelles de données exploitables.

« Nous sommes fiers de recevoir trois prix Best-in-Class de POI pour l'exécution des ventes et le suivi dans le domaine des biens de consommation de détail. Il s'agit d'un organisme d'analyse et une ressource de premier ordre pour les secteurs de la fabrication et de la vente au détail, a déclaré Alex Patsko, vice-président, Produits chez Customertimes. Nous sommes convaincus que les solutions de la gamme CT offrent une valeur commerciale exceptionnelle aux marques des industries des biens de consommation et de la santé des consommateurs. Nous continuerons de nous concentrer sur l'innovation, tout en tirant parti de la plateforme de Salesforce pour aider nos clients à atteindre et à dépasser leurs objectifs financiers et de transformation numérique. »

Comme les nouvelles technologies - telles que celles utilisant l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle - continuent d'avoir une incidence sur les processus d'exécution et de passage de commandes dans l'industrie du détail, Customertimes se réjouit à l'idée de poursuivre sa mission visant à offrir des solutions et des capacités novatrices qui stimulent la croissance des affaires.

À propos de Customertimes :

Customertimes Corp. est un cabinet international d'experts-conseils et de logiciels qui se consacre à rendre les meilleures technologies informatiques accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 300 experts hautement qualifiés, les solutions de Customertimes sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation opérationnelle et à tirer le maximum de leurs investissements technologiques. Étant une organisation primée de développement de produits, Customertimes Corp. - qui a fait ses débuts dans l'espace de conseil et de mise en oeuvre de Salesforce en Europe de l'Est - a actuellement son siège social à New York, ainsi que des bureaux régionaux à Londres, à Paris, à Toronto, à Kiev, à Minsk, à Riga et à Moscou. Pour en savoir plus, visitez le site www.customertimes.com.

