WuXi Biologics a réalisé trois acquisitions pour renforcer son réseau mondial





SHANGHAI, 8 mai 2021 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), une société mondiale possédant des plates-formes technologiques de pointe en matière de produits biologiques en libre accès, a annoncé qu'elle avait finalisé le rachat d'une usine de fabrication de Bayer à Wuppertal en Allemagne, d'usines de fabrication de Pfizer China (« Pfizer ») à Hangzhou en Chine, ainsi que de CMAB Biopharma Group (« CMAB »).

Dans le cadre du contrat d'acquisition signé en décembre 2020 avec Bayer, WuXi Biologics a repris l'activité et les actifs d'une usine de fabrication de substances thérapeutiques (MFG19) située à Wuppertal en Allemagne, qui comprendra une capacité de perfusion de 3 x 1 000L et une capacité de fed-batch de 6 x 2 000L, accompagnées d'activités en aval indépendantes . Annoncée en mars 2021, WuXi Biologics a conclu l'acquisition d'usines de production de substances et de produits biologiques (MFG20/DP9/DP10) de Pfizer China situées à Hangzhou et dotées de 2 bioréacteurs à usage unique de 2 x 2 000 litres pouvant être étendus à 4 x 2 000 litres. Le site contient également deux usines de pointe pour la fabrication de produits pharmaceutiques (DP), pour la formulation et le remplissage de produits pharmaceutiques en flacons et en seringues.

L'acquisition de CMAB, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de produits biologiques implantée à Suzhou en Chine, a également été annoncée en mars 2021. Les opérations CDMO permettent de maintenir des usines de fabrication de substances thérapeutiques MFG21/DP11) avec un bioréacteur d'une capacité de 7 000 litres ainsi que la fabrication de produits pharmaceutiques pour les remplissages liquides et la lyophilisation. WuXi Biologics a acquis 100 % des intérêts de CMAB, qui sera rebaptisée WuXi Biologics (Suzhou) et fonctionnera comme une filiale à part entière.

Toutes ces usines acquises devraient être conformes aux normes BPF en 2021 et renforcer la présence mondiale de WuXi Biologics. Grâce à ces expansions, la capacité totale des 11 usines de fabrication de substances thérapeutiques de l'entreprise en Chine, aux États-Unis et en Allemagne sera portée à 150 000 litres d'ici fin 2021. En outre, il y aura cette année neuf usines de fabrication de produits pharmaceutiques conformes aux normes BPF pour les flacons et les seringues en Chine, aux États-Unis et en Allemagne afin de répondre à tous les besoins des clients.

Le Dr Chris Chen, PDG de WuXi Biologics, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure ces accords importants avec Bayer, Pfizer et CBC Group et nous sommes heureux d'accueillir ces talents hautement qualifiés dans la famille WuXi Biologics. Au cours des dix dernières années, nous avons continué à développer nos capacités et nos compétences pour mettre en place un réseau mondial de produits biologiques tout en renforçant la chaîne d'approvisionnement locale afin de répondre aux demandes croissantes d'externalisation de ces produits. Avec un total de 33 usines de fabrication de substances thérapeutiques et de produits thérapeutiques prévues dans cinq pays à travers le monde, nous continuerons à fabriquer des produits biologiques de haute qualité et à les livrer en temps voulu grâce à notre forte capacité de fabrication et à nos chaînes d'approvisionnement résilientes, pour le bénéfice des patients du monde entier. »

