SoftServe remporte le prix d'Excellence en pratique, dans la catégorie « Apprentissage et Développement », de l'édition 2021 des « Excellence in Practice Awards » d'ATD





SoftServe, société de consultance, et autorité numérique de premier plan, a remporté le prix d'Excellence en pratique, dans la catégorie « Apprentissage et Développement » de l'édition 2021 des Prix d'Excellence en pratique (Excellence in Practice Awards), décernés par l'Association for Talent Development (ATD). SoftServe a été reconnue pour son centre de formation d'entreprise, SoftServe University, qui offre à ses employés des opportunités d'apprentissage et de développement, en termes notamment de conception et de prestation des formations.

« SoftServe a pour mission de créer une organisation centrée sur les personnes, qui permet aux associés de se former et s'épanouir professionnellement », a déclaré Galyna Datsiv, VP associée de l'apprentissage et du développement, chez SoftServe. « Dans le cadre de la gestion intégrée des talents, notre écosystème d'apprentissage d'entreprise nous permet d'atteindre les objectifs commerciaux stratégiques de SoftServe en nous assurant que les employés acquièrent les compétences et l'expérience requises pour assumer leurs fonctions, grâce à des solutions de formation professionnelle. »

« Tous les programmes de la SoftServe University sont conçus pour développer et fournir des solutions d'apprentissage, basées sur les besoins de l'entreprise, des descriptions de poste complètes et des modèles de compétences », a précisé Nataliya Kuba, directrice du Centre d'excellence de l'apprentissage, chez SoftServe. « Nous mettons constamment à jour ces programmes, en étroite collaboration avec des experts internes en la matière, dans nos Centres d'excellence, pour répondre de manière efficace et opportune, aux besoins de formations. En synchronisation avec notre plan des effectifs, nous concevons régulièrement de nouvelles méthodes visant à constituer une réserve de candidats débutants qui, grâce à nos solutions de formation, peuvent devenir « prêts à l'emploi » pour rejoindre ultérieurement SoftServe. »

Les Prix d'Excellence en pratique, d'ATD sont décernés aux entreprises dont les pratiques de formation ont montré des résultats clairs et mesurables dans la réalisation des objectifs organisationnels, répondent à un besoin démontré, respectent des valeurs de conception appropriées, et s'alignent sur d'autres initiatives d'amélioration des performances. Ces pratiques génèrent des résultats soutenus et durables sur l'ensemble du développement des talents.

Les prix de cette année ont comporté 140 nominations dans 13 catégories, notamment : développement de carrière, formation au service client, diversité et inclusion, gestion intégrée des talents, développement du leadership et de la gestion, ainsi qu'apprentissage et développement, intégration et promotion des ventes. Toutes les candidatures ont été dé-marquées (« de-branded ») pour garantir qu'aucune partialité ou reconnaissance internationale n'influencent l'opinion des juges. Les lauréats du Prix d'Excellence en pratique seront désignés lors de la Conférence et Exposition internationales ATD 2021, en août 2021.

L'écosystème de formation de la SoftServe University offre aux employés un programme de formation autonome et autogéré. La direction de la société évalue constamment les besoins et adapte l'envergure, la quantité et la portée des solutions de formation afin que les contenus de ces programmes soient pertinents, opportuns, et faciles d'accès.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l'avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à nos compétences d'experts dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l'énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en oeuvre des solutions de bout en bout pour fournir l'innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s'attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu'au développement et à la mise en oeuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d'une expérience empathique et axée sur l'humain, garantissant une continuité du concept jusqu'au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d'accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

