Sophie Dupuis et Pascal Plante reçoivent ex aequo le Prix Jacques-Marcotte du meilleur scénario





MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Chantal Cadieux, présidente de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) a remis le Prix Jacques-Marcotte du meilleur scénario ex aequo à l'auteur Pascal Plante pour Nadia, Butterfly et à l'auteure Sophie Dupuis pour Souterrain à la soirée de clôture des Rendez-Vous Québec Cinéma.

Nadia, Butterfly a conquis le jury pour son regard intime, sa véracité et son approche originale révélant l'envers de la médaille et le vertige d'une fin de carrière olympique. Pascal Plante est ravi que son travail scénaristique soit reconnu ainsi. « Je sais que le film peut sembler indiscipliné dans sa structure narrative, voire improvisé par moment, mais il n'en est rien : le film tel qu'il a été écrit est le film tel qu'il a été tourné... alors je me plais à penser que le principal travail de « montage » a été, d'une certaine façon, un énorme travail d'édition scénaristique. Je suis très honoré par cette distinction. »

Quant à Souterrain, c'est la description convaincante de Sophie Dupuis d'un milieu rarement dépeint, sa riche galerie de personnages, la justesse de leurs émotions et l'approche empathique de la scénariste qui ont conquis le jury. Elle reçoit avec beaucoup d'émotion ce prix honorant la mémoire du grand scénariste Jacques Marcotte, ravie que « le métier soit ainsi célébré à sa juste valeur, les scénaristes québécois faisant vivre notre culture si unique et notre langue, si précieuse ».

Les cinq oeuvres finalistes au Prix Jacques-Marcotte, de qualité exceptionnelle et de factures très variées, n'ont pas facilité la tâche du jury qui a préféré honorer deux scénaristes plutôt qu'un seul. Témoins de la richesse et de la variété des scénarios d'ici, les jurés félicitent aussi les autres nommés cette année soient Olivier Godin pour l'humour déjanté d'Il n'y a pas de faux métiers, Sylvain Guy pour le captivant thriller Mafia inc. et Marie Vien pour le touchant récit inspiré de son histoire, 14 jours, 12 nuits.

Les lauréats ex aequo Sophie Dupuis et Pascal Plante se partageront la Bourse Caisse Desjardins de la Culture -- SARTEC de 10 000 $. « La Caisse Desjardins de la Culture est un partenaire de longue date de la SARTEC et croit en l'importance de reconnaître et mettre en lumière le talent et l'excellence des scénaristes de notre cinéma, souligne Marie-Christine Cojocaru, directrice générale de la coopérative financière. Notre association au Prix Jacques-Marcotte est donc naturelle et je tiens à féliciter les lauréats de cette année ! »

Le Prix Jacques-Marcotte récompense, au cinéma, l'excellence de l'art d'écrire un scénario par un jury de pairs trié sur le volet, tout en honorant la mémoire du grand scénariste Jacques Marcotte, auteur ou coauteur d'oeuvres marquantes telles Bar Salon, L'Eau chaude, l'eau frette, Au clair de la lune, Une histoire inventée, Le Vent du Wyoming ou L'Âge de braise.

SOURCE Société des Auteurs de Radio, Télévision et Cinéma (SARTEC)

Communiqué envoyé le 7 mai 2021 à 18:16 et diffusé par :