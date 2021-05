Bentley Systems annonce l'acquisition de sensemetrics et de Vista Data Vision, leaders, respectivement, dans les domaines des logiciels d'instrumentation d'infrastructure et de gestion des capteurs





Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), l'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de sensemetrics (accord signé) et de Vista Data Vision (accord conclu), les principaux fournisseurs de logiciels IoT (Internet des objets) très utilisés dans l'infrastructure. sensemetrics et Vista Data Vision vont permettre d'étendre le champ d'application de la plate-forme Bentley iTwin afin d'y ajouter des capacités IoT (Internet des objets) intrinsèques permettant aux jumeaux numériques d'infrastructure d'intégrer des données de capteurs en temps réel. Grâce à la standardisation de l'« IoT d'infrastructure » qui en résultera, l'écosystème IoT complet sera enfin accessible en toute transparence pour une intégration IT/OT/ET, par le biais de jumeaux numériques d'infrastructure, afin d'améliorer la performance des actifs et de réduire les risques environnementaux.

Les sociétés de génie géotechnique, les géomètres, les sociétés d'ingénierie civile et structurelle et les propriétaires-exploitants d'actifs dans les secteurs de l'exploitation minière, des transports et des services publics font appel à sensemetrics et Vista Data Vision pour la surveillance géologique, géotechnique, structurelle et environnementale, notamment dans le domaine de la construction civile lourde, des mines, des tunnels, des barrages et des ressources en eau. sensemetrics et Vista Data Vision sont compatibles avec les interfaces de centaines de capteurs différents et les types de données associés, notamment les stations totales robotisées, les inclinomètres, les piézomètres, les jauges de contrainte, les fissuromètres, les inclinomètres, les extensomètres, les anémomètres et, pour les données de vibration, les cellules de pression, la température, l'ensoleillement, les précipitations, la qualité de l'eau et la qualité de l'air.

sensemetrics et Vista Data Vision sont particulièrement complémentaires de Seequent, leader mondial des logiciels de modélisation 3D pour les géosciences. Bentley a récemment annoncé l'accord d'acquisition de Seequent, sous réserve d'approbations réglementaires en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Augmenter les modèles Leapfrog de Seequent avec une surveillance continue des données des capteurs en temps réel, au lieu d'attendre les mises à jour d'enquêtes intermittentes de forage ou de perçage, peut faire progresser les doubles numériques souterrains 3D pour qu'ils fonctionnent comme des jumeaux numériques 4D « vivants », permettant des améliorations sans précédent en matière de sécurité et de résilience de l'environnement.

sensemetrics

Fondée en 2014 à San Diego, en Californie, sensemetrics travaille continuellement à la démocratisation de l'IoT et au déploiement de ses avantages au sein des actifs de l'infrastructure, grâce à sa plate-forme native de connectivité cloud et de contrôles à la périphérie, ainsi qu'à sa propagation réussie, entre les fournisseurs d'appareils, de normes avisées indépendantes des capteurs. La plate-forme sensemetrics est largement utilisée pour la sécurité en temps réel et la surveillance des risques dans les infrastructures, les mines et les activités de construction, notamment pour mesurer et visualiser le mouvement des structures civiles, pour évaluer leur état et pour aider à détecter et à prévenir les dommages.

La conception modulaire de sensemetrics offre une plate-forme flexible permettant aux développeurs de créer leurs propres applications pour répondre aux besoins spécifiques de l'IoT d'infrastructure. Le Sensor Integration Builder de sensemetrics permet notamment aux propriétaires d'actifs, aux ingénieurs et aux gestionnaires de risques de choisir leurs propres capteurs, avec la garantie qu'ils peuvent être intégrés de manière transparente dans les solutions de jumeaux numériques en quelques minutes. Enfin, les dispositifs de connectivité Thread et Strand de sensemetrics peuvent, en option, accélérer les déploiements « plug and play » pour les dispositifs de capteurs sans fil, même pour les emplacements d'infrastructure « hors réseau ».

Vista Data Vision

Basée à Reykjavik, en Islande, Vista Data Vision est une entreprise familiale de deuxième génération qui a quitté Vista Engineering pour se lancer dans la surveillance à distance et en temps réel des systèmes d'alimentation, de circulation et d'assainissement. En 1991, Vista Data Vision a commencé à développer des logiciels d'analyse et de gestion des données de projet pour résoudre des problèmes d'ingénierie réels nécessitant des observations en temps réel ou quasi temps réel. Ces logiciels peuvent être configurés par des utilisateurs non techniques, sans avoir besoin d'ingénierie logicielle et sans dépendance vis-à-vis des fournisseurs.

Vista Data Vision est un pilier des projets d'instrumentation, avec une expérience inégalée acquise au cours des 30 dernières années dans les applications sur mesure pour certains des programmes les plus critiques en ingénierie. Ses solutions ont été utilisées dans plus de 2 000 projets dans plus de 70 pays, collectant quotidiennement des millions de points de données provenant de centaines de milliers de capteurs.

IoT d'infrastructure

En intégrant de manière évolutive et sécurisée les données des capteurs en temps réel, Vista Data Vision et sensemetrics augmentent la valeur des données géotechniques et d'ingénierie des infrastructures pour renforcer les applications de gestion proactive des risques, de sécurité et de maintenance prédictive. Auparavant, la mise en oeuvre et la maintenance des systèmes traditionnels de capture de données par capteurs nécessitaient l'intervention de spécialistes et étaient généralement complexes, rigides et coûteuses. Vista Data Vision et sensemetrics ont rendu possible le déploiement de l'IoT d'infrastructure à grande échelle en fournissant des moyens simples et fiables pour connecter, stocker et diffuser des données de capteurs provenant d'un large éventail de dispositifs de détection pour une surveillance continue et automatisée. La maturité et l'expérience de Vista Data Vision dans des projets d'ingénierie importants pour améliorer les résultats des actifs et de l'environnement, ainsi que la configurabilité et la facilité d'utilisation de leur logiciel, seront désormais complétées par la normalisation de la connectivité des dispositifs natifs dans le cloud et l'évolutivité de la plate-forme de sensemetrics.

Ces capacités seront étroitement intégrées à la plate-forme iTwin de Bentley pour permettre aux partenaires et aux utilisateurs d'iTwin de développer et de déployer facilement leurs propres applications pour l'incorporation transparente de flux de données provenant de centaines de types de capteurs. Grâce à la portée intrinsèque de l'intégration technique de la plate-forme iTwin, les applications IoT d'infrastructure peuvent désormais bénéficier des avantages de l'écosystème IoT élargi, notamment l'analyse et la visualisation des données par le biais d'Azure IoT de Microsoft, de MindSphere de Siemens et/ou d'Omniverse de NVIDIA. L'extension de la plate-forme iTwin pour l'IoT d'infrastructure augmente considérablement le retour sur investissement du cycle de vie, et la contribution à la résilience environnementale pour les jumeaux numériques d'infrastructure 4D.

Cette combinaison offre aux sociétés d'ingénierie de nouvelles opportunités « écologiques » pour étendre leur valeur par le biais de services de surveillance continue et pour conserver, pendant le cycle de vie des opérations et de la maintenance, les jumeaux numériques des actifs d'infrastructure qu'elles créent pour la réalisation de projets d'investissement. Voici quelques exemples de cas d'utilisation du jumeau numérique IoT d'infrastructure :

la surveillance environnementale des eaux souterraines pour améliorer la qualité de l'eau des bassins versants, des rivières, des zones humides et des systèmes d'eaux souterraines afin de garantir un niveau sûr de protection contre les inondations ;

la surveillance de l'état du barrage pour la stabilité des eaux souterraines et des pentes pendant et après la construction ; la surveillance des précipitations et de la météo en temps quasi réel pour minimiser les impacts néfastes sur l'environnement pendant la construction ;

la qualité de l'air et la surveillance météorologique ;

l'instrumentation et les services de surveillance pendant la réparation de l'accord du tronc sur un pont ; et

la surveillance des fissures dans une falaise pour assurer la sécurité des travaux en cours sur le site.

Selon Keith Bentley, directeur de la technologie des systèmes chez Bentley, « Nous sommes ravis de pouvoir rapprocher l'infrastructure critique et les technologies IoT en intégrant ces acquisitions via notre plate-forme iTwin pour permettre des jumeaux numériques vivants. Nous sommes très heureux d'accueillir nos nouveaux collègues (de Vista Data Vision) qui ont prouvé le potentiel de l'IoT d'infrastructure, et nos collègues (de sensemetrics) qui ont développé la plate-forme cloud standardisée afin de l'institutionnaliser. Ils ont tous conduit la transition et l'apprentissage pour réaliser cette convergence ultime de l'ET, de l'OT et de l'informatique, en faisant progresser l'ingénierie de l'infrastructure et l'environnement pour tout le monde. »

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Bentley et nous sommes impatients d'étendre la portée des projets d'instrumentation d'infrastructure dans le monde entier », a déclaré Thorarinn Andresson, PDG de Vista Data Vision. « La combinaison des capacités de Vista Data Vision et de sensemetrics, par le biais de la plate-forme Bentley iTwin, accélérera considérablement les avantages collectifs que nos utilisateurs tireront des jumeaux numériques d'infrastructures. »

« En combinant nos forces technologiques avec Vista Data Vision, et au sein de Bentley Systems en tant qu'éditeur de logiciels d'ingénierie dédiés aux infrastructures, nous nous rapprochons de notre objectif : connecter sans effort les décideurs aux données de surveillance des conditions et aux informations essentielles au fonctionnement sûr et efficace de leurs actifs », a déclaré Cory Baldwin, PDG de Sensemetrics. « Les synergies permises par l'extension des jumeaux numériques d'infrastructure par l'IoT d'infrastructure sont convaincantes, et nous sommes ravis de jouer un rôle central dans cette avancée. »

Ensemble, sensemetrics et Vista Data Vision ajouteront environ 40 collègues à l'effectif de Bentley Systems.Leurs revenus annualisés combinés et leur rentabilité ne sont pas importants et ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les perspectives financières de BSY pour 2021.

Image 1: sensemetrics

Légende: Solutions de connectivité et de gestion du cloud sensemetrics pour les réseaux de capteurs distribués.

Image 2: Vista Data Vision

