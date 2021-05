Communiqué En Bref du 7 mai : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal, ce soir et la fin de semaine





MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - 17 h - Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Entraves pour toute la fin de semaine

Route 136 et échangeur Turcot

R-136 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction ouest

Entre la sortie 5 (A-10 est, pont Victoria, pont Samuel-De Champlain), dans le tunnel Ville-Marie, et l'échangeur Turcot

Fermeture complète, de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détours :

Principal : dans la sortie 5 (garder la gauche), via l'embranchement pour A-10 est (Bonaventure) et sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge, A-15 nord)

De vendredi 21 h à samedi 6 h : après la sortie 5, via les rues Wellington, Bridge, des Irlandais et Carrie-Derick et A-10 est

Avenue Atwater : sur A-15 nord, via la sortie 61 ( avenue Atwater ). Pour les camions , dans la sortie 5 (garder la droite), via l'embranchement pour les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest

: sur A-15 nord, via la sortie 61 ( ). Pour les , dans la sortie 5 (garder la droite), via l'embranchement pour les rues et Saint-Antoine Ouest Rue Saint-Jacques : sur A-15 nord, via la sortie 64 (rue Sherbrooke ) et boulevard Décarie sud

Fermetures par défaut :

L'entrée des rues Lucien-L'Allier et Saint-Antoine Ouest. Détour via rue Saint-Antoine Ouest, avenue Atwater sud et A-15 nord. Pour les camions , via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et A-10 est. Et en provenance de la rue Saint-Antoine Ouest, faire demi-tour à avenue Atwater sud et rue Saint-Jacques

sud et A-15 nord. Pour les , via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et A-10 est. Et en provenance de la rue Saint-Antoine Ouest, faire demi-tour à avenue sud et rue Sur le boulevard René-Lévesque, l'entrée à la hauteur de la rue du Fort. Détour : en direction est, suivre le détour de la rue Lucien-L'Allier et en direction ouest, via avenue Atwater sud. Pour les camions , via avenue Atwater nord, rue Sherbrooke , rue Guy et boulevard René-Lévesque est

sud. Pour les , via avenue nord, rue , rue Guy et boulevard René-Lévesque est Échangeur Turcot : les bretelles menant de la R-136 ouest à l'A-15 sud (vers Île des Soeurs, pont Samuel-De Champlain), à la rue Saint-Jacques / boulevard Pullman, à l'A-15 nord (Décarie) et à l'A-20 ouest (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval)

Autre fermeture :

L'entrée de la rue Saint-Jacques pour A-15 nord (Décarie). Détour via avenue Girouard, chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie et rue Sherbrooke

À prévoir : dans l'échangeur Turcot, fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la bretelle menant de la R-136 ouest à l'A-15 nord (Décarie) de lundi 5 h à jeudi 5 h

ÎLE DE MONTRÉAL

A-10 | AUTOROUTE BONAVENTURE

Montréal

Dans les deux directions

Entre la rue Wellington et le pont Victoria

Fermeture complète, de vendredi 21 h 30 à samedi 6 h

Maintien de 2 voies en direction est (vers le pont Samuel-De Champlain) et 1 voie en direction ouest (vers centre-ville), de samedi 6 h à lundi 5 h

Détour, fermeture complète :

Direction est : via les rues Wellington , Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins

, Bridge et des Irlandais et chemin des Moulins Direction ouest : via la sortie 2 (avenue Pierre- Dupuy ), chemin des Moulins / rue Riverside , tournebride sous l'autoroute, chemin des Moulins et les rues des Irlandais, Bridge et Wellington

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Inc. (PJCCI)

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Pointe-Claire, Dorval

Direction est

La sortie 53 (boulevard des Sources)

Fermeture de l'embranchement pour boulevard des Sources nord, de vendredi 20 h 30 à lundi 5 h

Détour : via avenue Lakebreeze, chemin du Bord-de-l'Eau, boulevard des Sources, chemin Herron, avenue Dumont, boulevard Fénelon et A-20 ouest / sortie 53. Camions : ne pas prendre la sortie, continuer et faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue)

Direction ouest

À Dorval

La sortie 54 (boulevard Fénelon)

Fermeture de la sortie, de vendredi 21 h à lundi 5 h

Détour : via la sortie 53 (boulevard des Sources) et chemin Herron / avenue Dumont. Camions : prendre A-20 est, faire demi-tour à la sortie 58 (55e Avenue) et A-20 ouest / sortie 56-O

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Senneville

Direction ouest

À la hauteur du boulevard des Anciens-Combattants (sortie 41)

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 23 h à samedi 8 h

Fermeture de 1 voie sur 3, de samedi 8 h à lundi 5 h

Sur la voie de desserte

Entre la sortie pour le chemin Sainte-Marie et la fin de la desserte

Fermeture complète, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Détour : via le chemin Sainte-Marie en direction est

Fermeture par défaut :

L'entrée du boulevard des Anciens-Combattants nord pour A-40 ouest / même détour

L'entrée du chemin Sainte-Marie pour A-40 ouest. Détour : en direction est, continuer jusqu'à l'entrée du boulevard Morgan et en direction ouest, continuer vers le boulevard des Anciens-Combattants, A-40 est et faire demi-tour à la sortie 44 (boulevard Morgan)

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire

Sur la voie de desserte

Direction ouest

Entre la sortie et l'entrée du boulevard Saint-Jean

Fermeture complète de la desserte, de vendredi 23 h à lundi 3 h

Détour : via boulevard Saint-Jean, avenue Labrosse, avenue Revcon et boulevard Brunswick

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR)

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction est

Entre la sortie 71 (boulevard Saint-Laurent, rue Saint-Denis) et l'entrée du boulevard Saint-Michel

Fermeture complète, de vendredi 21 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevard Crémazie)

Fermetures par défaut : à compter de 20 h 30, les entrées en provenance de la bretelle A-15 sud (des Laurentides), du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Hubert

Note : risque de congestion durant le jour - prévoyez vos déplacements

Fin des entraves de longue durée

PONT DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Entre Montréal (arr. Pierrefonds-Roxboro) et Laval

Sur le pont Louis-Bisson, enjambant la rivière des Prairies

Dans les deux directions

Fermeture de 1 voie sur 3, de dimanche 18 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée des boulevards Henri-Bourassa, Pitfield et Gouin pour A-13 nord. Détour : via boulevard Gouin, A-13 sud, sortie 6 pour voie de desserte A-40 ouest, faire demi-tour à la sortie pour boulevards Hymus / Alfred-Nobel, voie de desserte A-40 est et bretelle pour A-13 nord / Laval. Pour les camions, le détour débute à la rue Thimens

A-25

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Direction nord

Entre le début du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et l'avenue Souligny

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30

R-112

Entre Montréal (arr. Le Sud-Ouest) et Saint-Lambert

Dans les deux directions

Sur le pont Victoria

Fermeture complète du pont, de dimanche 19 h à lundi 5 h

Détour : via les ponts Jacques-Cartier ou Samuel-De Champlain

Note : travaux sous la responsabilité du Canadien National (CN)

ÎLE DE MONTRÉAL

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Dans les deux directions

Entre le pont d'étagement de la rue Hickmore et le tunnel Dorval

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 21 h à lundi 5 h

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Montréal

Dans les deux directions

Entre la sortie 6 (A-40) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 22 h 30 à lundi 5 h

Détours, en direction :

Nord : via la bretelle pour voie de desserte A-40 est et faire demi-tour au boulevard Cavendish

Sud : via la bretelle pour voie de desserte A-40 ouest, faire demi-tour à la sortie pour les boulevards Hymus / Alfred-Nobel et voie de desserte est

Fermeture par défaut : la bretelle menant de l'A-40 ouest à l'A-13 sud (Lachine, Dorval). Suivre le détour de la fermeture en direction sud

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Montréal

Direction sud

Entre la rue De Salaberry et le boulevard Henri-Bourassa



Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Henri-Bourassa. Détour : sur le boulevard Jules-Poitras en direction nord, via boulevard Henri-Bourassa, boulevard de l'Acadie, rue Sauvé, boulevard Lebeau et chemin de la Côte-de-Liesse ouest (faire demi-tour au chemin Canora pour les usagers en direction A-40 est)

A-40 | AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE

Montréal

Direction ouest

Entre la sortie 76 (boulevard Lacordaire, boulevard Viau) et l'entrée du boulevard Saint-Laurent

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la voie de desserte (boulevards Métropolitain / Crémazie)

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30, les entrées des boulevards Langelier, Lacordaire, Pie-IX / Viau, Saint-Michel, rue D'Iberville et avenue Christophe-Colomb

R-136 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Entre la sortie 3 (rue Guy) et l'entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Fermeture complète :

De samedi 21 h à dimanche midi

De dimanche 21 h à lundi 5 h

Détour : via boulevard René-Lévesque est et rue de la Cathédrale

R-138

Montréal

Dans les deux directions

Entre les rues Airlie et Clément

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 22 h à lundi 5 h

ROND-POINT DORVAL (A-20 / A-520 / AÉROPORT)

Dorval

Les accès du rond-point permettant la circulation entre les parties nord et sud

Fermeture complète, de vendredi 21 h à samedi 5 h

Direction ouest vers est : continuer sur le boulevard Montréal-Toronto, A-20 ouest, faire demi-tour à la sortie 53 (boulevard des Sources)

Direction est vers A-520 est et direction ouest :

Direction A-520 est, continuer sur boulevard Bouchard et faire demi-tour à l'endroit prévu (face à la caserne des pompiers)

Direction A-20 ouest : via A-20 est et faire demi-tour à la sortie 58 ( 55 e Avenue )

) Camions : en direction de l'aéroport, via A-20 est, sortie 60 pour A-13 nord et sortie 3-O pour A-520 ouest

LAVAL

A-440 | AUTOROUTE JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction est

Sur la voie de desserte

Entre l'A-19 et la R-125 (boulevard Pie-IX)

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 5 h 30

Détour : via la bretelle pour A-19 nord, faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur, voie de desserte A-19 sud, sortie pour boulevard Saint-Martin est et R-125 nord

Fermetures par défaut

Sur A-440 est, la sortie 30 ( R-125 sud ). Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 34 ( montée Masson, R-125, rang du Bas-de-Saint-François )

). Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 34 ( ) La bretelle menant de l'A-19 nord à l'A-440 est. Détour : faire demi-tour dans les bretelles de l'échangeur et détour principal

LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

ÉCHANGEUR A15 / A-50

Mirabel

La bretelle menant de l'A-15 nord à l'A-50 est / R-117

Fermeture complète, de dimanche 23 h à lundi 6 h

Détour : dans la sortie 35, via la bretelle pour A-50 ouest et faire demi-tour dans l'échangeur

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont

Direction nord

Entre la sortie 57 (R-117, Sainte-Anne-des-Lacs) et l'entrée suivante

Fermeture complète :

De vendredi 22 h à samedi 7 h

De dimanche 22 h à lundi 6 h

Détour : via la sortie

Note : fermeture de la première voie à compter de 21 h 30

Direction sud

Sainte-Adèle, Piedmont, Saint-Sauveur, Sainte-Anne-des-Lacs, Prévost

Entre la sortie 64 (chemin du Mont-Gabriel) et l'entrée de la R-117

Fermeture complète :

De vendredi 20 h à samedi 7 h

De dimanche 21 h à lundi 4 h

Fermetures par défaut : une heure avant la fermeture principale, les entrées en provenance de la R-117 (Sainte-Adèle), des chemins du Mont-Gabriel / de la Rivière-à-Simon, de Saint-Sauveur (rue Jean-Adam), du chemin Avila et du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs

Détour : via chemin du Mont-Saint-Gabriel et R-117 sud

A-640

Sainte-Thérèse, Rosemère

Dans les deux directions

Entre la sortie 22 (R-117, Blainville) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 4 h (direction ouest) et 5 h 30 (direction est)

Détour : via la sortie

R-335 | MONTÉE GAGNON

Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne

Dans les deux directions

Entre le chemin de la Côte-Saint-Louis et le rang Lepage

Fermeture complète, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Note : fermeture du pont enjambant la rivière Mascouche. En direction nord, circulation locale seulement entre chemin de la Côte-Saint-Louis et la rivière Mascouche

Détours, en direction :

Nord : via chemin de la Côte- Saint-Louis ouest, R-117 nord et rue Victor / rang Lepage

ouest, R-117 nord et rue Victor / rang Lepage Sud : via rang Lepage est / chemin Comtois, avenue Claude-Léveillée, A-640 ouest et sortie 28 (R-335)

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-15

Candiac, La Prairie

Direction nord

À la hauteur de la sortie 45 (R-134, boulevard Taschereau, La Prairie)

Fermeture de 2 voies sur 3, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermetures par défaut : jusqu'à lundi 14 h

L'entrée du boulevard Montcalm . Détour via les boulevards Taschereau et Saint-José

. Détour via les boulevards et Saint-José La sortie 46 (rue Salaberry). Détour via la sortie 50 (boulevard Matte) et A-15 sud

R-132 | BOULEVARD DE MELOCHEVILLE

Beauharnois (Melocheville)

Dans les deux directions

Sur le pont enjambant le canal de Beauharnois

Fermeture complète, de dimanche 20 h à lundi 5 h

Détour : via l'A-30

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Chambly, Carignan, Brossard

Direction ouest

Entre la sortie 22 (A-35, Saint-Jean-sur-Richelieu) et l'entrée de la bretelle de l'A-30 ouest

Fermeture complète :

De vendredi 21 h 30 à samedi 7 h

De samedi 21 h 30 à dimanche 7 h

Détour : via rue Patrick-Farrar, boulevard Industriel, R-112 ouest et A-30 est ou ouest

Fermetures par défaut : à compter de 21 h, les bretelles menant de l'A-35 nord et sud à l'A-10 ouest. En direction sud, continuer et faire demi-tour à la sortie 55 (A-10 est), chemin Brunelle / chemin de la Grande Ligne et A-35 nord

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ-Infra (NouvLR)

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Saint-Mathieu-de-Beloeil, Sainte-Julie

Direction ouest

À la hauteur de la sortie 105 (R-229, McMasterville, Saint-Basile-le-Grand)

Fermeture de 1 voie sur 2 :

De vendredi 20 h 30 à samedi 8 h

De samedi 20 h à dimanche 9 h

De dimanche 20 h à lundi 5 h - en réserve

Fermetures par défaut : 30 minutes avant fermeture principale

La sortie 105 : continuer et faire demi-tour à la sortie 102 via chemin du Fer-à-Cheval

L'entrée de la R-229 / montée des Quarante-Deux / rue Bernard-Pilon. Détour : en direction nord via chemin du Crépuscule / chemin de l'Industrie et jusqu'à l'entrée de la montée Saint-Jean-Baptiste et en direction sud via A-20 est et faire demi-tour à la sortie 109

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert), Saint-Bruno-de-Montarville

Dans les deux directions

Entre les kilomètres 78 (boulevard Clairevue) et 75

Circulation en contresens (chaussée est), 1 voie par direction, de dimanche 20 h à lundi 5 h

Note : en direction est, fermeture de la voie de gauche à compter de 19 h

Fermetures par défaut : pour A-30 ouest

Les sorties 78 ( boulevard Clairevue ) et 76 ( R-116, boulevard des Promenades, pont Jacques-Cartier ). Détour via sortie 73 ( chemin de Chambly ) et A-30 est

) et 76 ( ). Détour via sortie 73 ( ) et A-30 est L'entrée du boulevard Clairevue. Détour via route de l'Aéroport, chemin de Chambly et R-116 est ou via boulevard Marie-Victorin, A-30 est, sortie 80 pour montée Montarville et A-30 ouest

R-116 | BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

Longueuil (arr. Saint-Hubert), Saint-Bruno-de-Montarville

Direction est

À la hauteur de la sortie 8 (A-30 ouest, boulevard des Promenades)

Fermeture de 1 voie sur 3, de dimanche 21 h à lundi 5 h

Fermeture par défaut : la sortie 8. Détour via la sortie 9 pour A-30 est et faire demi-tour à la sortie 80 (montée Montarville)

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 7 mai 2021 à 18:00 et diffusé par :