La Chambre salue l'octroi d'une somme supplémentaire de 4,5 millions de dollars par la Ville de Montréal pour soutenir les restaurateurs et les bars du centre-ville





MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce de la Ville de Montréal à propos du Fonds de relance des bars et des restaurants du centre-ville.

« Le milieu de la restauration continue d'être lourdement affecté par la crise. Rappelons que les bars et les salles à manger de la métropole sont fermés depuis le mois d'octobre et qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de rouvrir en vertu de la situation sanitaire qui prévaut dans la métropole. Les mesures annoncées aujourd'hui aideront les restaurateurs et les tenanciers de bars à bien se préparer pour leur réouverture d'ici quelques semaines. Nous saluons l'annonce de la Ville qui arrive au bon moment », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La mairesse Valérie Plante a bien raison d'affirmer que la restauration contribue à l'identité et au caractère distinctif de la métropole. Alors que bon nombre des établissements se situent au centre-ville de Montréal, plusieurs bars et restaurants ont été disproportionnellement touchés par une baisse drastique d'achalandage dans cette zone. Cette bouffée d'oxygène était nécessaire. Nous sommes confiants que l'initiative de la Chambre « J'aime travailler au centre-ville » contribuera à accroître l'achalandage des restaurants et des bars du centre-ville au cours des prochains mois », a conclu Michel Leblanc.

