Avis aux médias - Québec solidaire manifeste pour le logement social

MONTRÉAL, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député solidaire de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, et la députée solidaire de Mercier, Ruba Ghazal, prendront part à la manifestation pour le logement social organisée par le Regroupement information logement (RIL), le FRAPRU et plusieurs comités logement ce samedi 8 mai à 13h30 au métro Lucien L'Allier, à Montréal.

Veuillez noter que M. Fontecilla et Mme Ghazal seront disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone.

Date: Samedi 8 mai 2021 Heure: 13h30 Lieu: Métro Lucien L'Allier (Coin Lucien L'Allier et Torrance)

