Construire pour les gens et pour la planète : La région Est du Canada de Lafarge met le bien-être au premier plan pour la santé globale de son personnel





MISSISSAUGA, ON, le 7 mai 2021 /CNW/ - La région Est du Canada de Lafarge profite de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales pour souligner et célébrer la mise en oeuvre récente de Bien?être@Lafarge, programme destiné à soutenir la santé et le bien-être des employé(e)s dans leurs vies de tous les jours.

La pandémie de la COVID?19 laisse son empreinte sanitaire dans tous les aspects de la vie. Après plus d'un an d'incertitude persistante, le stress généré par la crise a des répercussions véritables sur tout le monde et nous comprenons que la fatigue est réelle. Pour Lafarge Canada, la question de la santé et de la sécurité est la priorité absolue. Il est donc essentiel d'encourager et de soutenir le bien?être de nos employé(e)s, un aspect fondamental de la santé générale et du bien?être.

« L'année 2021 laisse dans son sillage son lot de défis qui se devinent dans les effets intangibles, mais bien réels, de la pandémie sur notre bien-être au quotidien. Pour une entreprise comme la nôtre, miser sur le bien?être donne des résultats positifs et contribue à motiver les gens au travail et à leur permettre de mener une vie saine et équilibrée », explique le PDG de la région Est du Canada de Lafarge, David Redfern.

Un des points forts du programme est le déploiement de l'application sur la pleine conscience appelée « Headspace » que tous les employé(e)s peuvent télécharger gratuitement sur leurs appareils personnels. Cette application traite d'une multitude de sujets répondant à tous les besoins, allant de la gestion du stress à la méditation guidée en passant par des narrations avant d'aller au lit pour améliorer la qualité du sommeil, des activités de mise en forme et des exercices de respiration. « Nous donnons ainsi à nos employé(e)s des outils sur lesquels ils ou elles peuvent compter pour mieux composer avec le stress et le gérer, s'apaiser l'esprit, prendre du recul et maintenir un équilibre pour être tout à fait dispos(é)e à entreprendre leurs journées », a ajouté David.

« En plus des outils qu'il met à notre disposition, la substance et la valeur du programme Bien-être@Lafarge résident dans le sens de la communauté que nous entretenons afin de permettre aux employés de parler ouvertement de ce qu'ils ressentent », explique Jessica Assaf, Responsable du programme. Grâce au contenu que nous partageons dans nos canaux de communication, aux activités que nous organisons pour le bien-être dans toute la région Est du Canada, au soutien de nos ambassadeurs locaux du bien-être et à l'appui des hauts dirigeants, notre programme vient placer les discussions sur le bien?être général et la santé mentale au premier plan des échanges et de la culture de l'entreprise », ajoute-t-elle en conclusion.

Même si la situation que nous vivons n'est pas en soi ce qui a incité la mise en oeuvre de Bien?être@Lafarge, elle a certainement servi de catalyseur et mis de l'avant la nécessité de bonifier l'offre de Lafarge Est du Canada pour que les employé(e)s disposent d'outils leur permettant d'être tout à fait aptes à travailler. Le programme cadre avec des ressources nouvelles ou déjà offertes de Morneau Shepell et de la Sun Life. Il vient harmoniser les activités des trois équipes des Ressources humaines, de la Santé et la Sécurité et du Comité sur le bien?être nouvellement formé qui unissent leurs efforts pour établir une approche complète en matière de bien?être au travail.

Dans la région Est du Canada de Lafarge, nos gens sont importants, et la santé et la sécurité forment la pierre angulaire de nos activités. La santé englobe bien sûr le bien?être mental. Cette semaine n'est pas seulement ponctuée par les initiatives de sensibilisation aux maladies mentales, mais également par le déploiement de Headspace et un sentiment nouveau de force et de résilience alors que nous misons sur le bien?être chez Lafarge.

À propos de Lafarge Canada

Lafarge est le plus important fournisseur de matériaux de construction diversifiés et durables au Canada et fait partie du groupe mondial LafargeHolcim. Forte d'un effectif de 6 000 employés et de 350 sites répartis sur l'ensemble du territoire canadien, notre société a pour mission de fournir des solutions qui permettent la construction de villes et de collectivités meilleures. Les villes où les Canadiens vivent, travaillent et élèvent leurs familles et où l'infrastructure des collectivités profite de solutions fournies par Lafarge sous forme de granulats, de ciment, de béton prêt à l'emploi et préfabriqué, d'enrobés bitumineux, de pavage et de construction de routes. www.lafarge.ca.

SOURCE Lafarge Canada Inc.

Communiqué envoyé le 7 mai 2021 à 14:34 et diffusé par :