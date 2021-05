EVERSANAtm renforce l'accès au marché mondial et le leadership en matière de prix dans le cadre de l'expansion européenne





CHICAGO, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- EVERSANAtm, le pionnier des services commerciaux de nouvelle génération pour le secteur mondial des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui des nominations importantes à travers l'Europe afin de renforcer davantage sa position de leader mondial en matière d'accès au marché et de solutions de tarification.

« En nous appuyant sur nos solutions logicielles et nos données de tarification mondiales à la pointe du secteur, nous avons recruté des experts reconnus qui non seulement comprennent les complexités de l'accès au marché en Europe, mais qui évalueront et déploieront stratégiquement les solutions nécessaires aux clients, soit en entrant sur les marchés européens, en étendant leur accès d'un pays à l'autre ou bien en étant prêts à commercialiser leurs produits dans le monde entier », a déclaré Jim Lang, PDG d'EVERSANA. « Possédant une plus grande expertise européenne, EVERSANA est idéalement positionné pour activer des engagements sur les marchés de niches ou des services commerciaux à grande échelle dans et hors de la région. »

Douglas Foerster est nommé Vice-Président Principal de l'Accès au marché & Tarification pour l'Europe. Expert reconnu en matière d'accès au marché européen, de préparation au lancement et de commercialisation, Douglas possède une expertise en matière d'accès au marché et de fixation des prix dans de nombreux domaines thérapeutiques, notamment la neurologie, les maladies infectieuses, la néphrologie, les vaccins et les maladies rares. Avant de rejoindre EVERSANA, Douglas a occupé des postes de direction dans des entreprises pharmaceutiques établies et émergentes. Il a récemment été responsable de l'accès au marché pour l'UE et le reste du monde chez Santhera Pharmaceuticals, où il a préparé le lancement européen du portefeuille pour la dystrophie musculaire de Duchenne, et a dirigé les stratégies d'accès au marché européen pour les produits neurologiques chez Lupin.

Charles Moun est nommé Vice-président Produits pour l'Europe. Charles rejoint EVERSANA après avoir dirigé avec succès une équipe de clients pharmaceutiques mondiaux chez Salesforce et après avoir dirigé les activités de vente pour Model N en Europe. Charles apporte une expertise approfondie dans la conduite de la transformation numérique avec les clients des sciences de la vie autour de la tarification, de l'accès au marché, des contrats et de l'engagement des patients, ainsi que des solutions Software as a Service (SaaS).

Mark Mulder est nommé vice-président de la commercialisation pour l'Europe. Mark rejoint EVERSANA après avoir développé avec succès la stratégie commerciale et dirigé les équipes chargées de l'accès au marché, du marketing et des ventes multicanaux lors du lancement d'une société de biotechnologie allemande, CO.DON AG, un leader spécialisé dans les thérapies cellulaires. Au cours de sa carrière, Mark a lancé sept nouvelles marques dans différents domaines thérapeutiques, la plupart dans les principaux pays de l'UE5, alors qu'il travaillait chez Bayer.

Déjà au service de plus de 40 clients européens du secteur pharmaceutique et de la biotechnologie, EVERSANA soutient dans le monde plus de 500 entreprises du secteur des sciences de la vie. Sa rapide expansion internationale comprend désormais plus de 25 bureaux dans le monde et des employés travaillant en Europe, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Irlande, en Bulgarie, en Pologne, en Italie et en Croatie.

